Enzo Avitabile e Ligabue in Salvami, il nuovo singolo del cantautore partenopeo che offre al suo pubblico una nuova anticipazione del prossimo album atteso per settembre 2022.

A questo giro Avitabile si affianca ad un altro pezzo da 90 della musica italiana. Recentemente è uscito l’inedito Fatti Miei in coppia con Biagio Antonacci, e il poker di ospiti che troveremo nel nuovo album continua con il rocker di Correggio.

Il risultato è un brano dal sound classico, con un piano elettrico che riassume l’intera carriera di Enzo Avitabile ma anche la parte più profonda di Luciano Ligabue. Il testo, scritto interamente dal cantautore partenopeo, è una preghiera condivisa, un invito all’empatia nonché uno sguardo verso la speranza di un mondo senza più egoismo né divisioni, senza più disuguaglianze né ingiustizie.

In questo straziante racconto di un mondo in cui c’è qualcuno che ancora viene lasciato solo, troviamo anche un sax elegante che ci conduce all’ending per poi decollare con un assolo di chitarra elettrica e un fraseggio col pianoforte che ci fa chiudere gli occhi.

Le voci dei due artisti si uniscono e intonano insieme questa preghiera rivolta all’umanità intera, quasi una nenia che riassume tutte le angosce che da almeno 2 anni condividiamo con l’arrivo della pandemia e lo scoppio della guerra in Ucraina.

Ecco le parole con cui Enzo Avitabile descrive il suo nuoovo brano:

“Salvami è il canto di un uomo che dal profondo della sua anima migrante si eleva sulle miserie e le speranze di tutti i giorni. È l’uomo che riconosce in un altro uomo se stesso, le stesse condizioni, i dubbi, le paure, i sogni, i desideri. È un bambino che tende una mano verso una sponda d’oro. È l’intera umanità che chiede a ogni singolo uomo di salvarla, rispettarla, prendersene cura. Salvami non è solo una canzone, ma un filo d’erba che spacca il cemento“.

Enzo Avitabile e Ligabue, in Salvami, scelgono di poggiare le loro voci su un arrangiamento soft in cui percussioni e pianoforte sono come luci soffuse, un timido palcoscenico sul quale vanno in scena l’anima e il dolore, ma anche la speranza e la pace.

Testo

Non può essere così

che finisca tutto qui

un nuovo santo non lo sono

ma non ci sto bene col fuoco Mai più io seguirò

le sterili avventure

le notti balorde

le paure insicure Salvami,

sono il canto di un uomo

il grande mare

salvami

la rosa e le sue spine

la luna e molti cieli salvami,

il cuore è vagabondo

un eroe senza patria

salvami,

io uguale a te

strade su strade

salvami. Tra cose così e così

promesse facili e smarrite

stelle di latta e marciapiedi

padre nostro che vieni a piedi

più o meno smarrito

fiori d’arancio e disarmanti amori

storie di sempre

gente come noi Salvami,

sono il canto di un uomo

il grande mare

salvami

la rosa e le sue spine

la luna e molti cieli Salvami,

il cuore è vagabondo

un eroe senza patria

salvami,

io uguale a te

strade su strade E chi più e chi meno

nella pioggia che va

e chi più e chi meno

mai dire mai e chi più e chi meno

nella pioggia che va

e chi più e chi meno

mai dire mai Salvami,

sono il canto di un uomo

il grande mare

salvami

la rosa e le sue spine

la luna e molti cieli Salvami,

il cuore è vagabondo

un eroe senza patria

salvami,

io uguale a te

strade su strade,

salvami. Salvami,

salvami,

salvami.

