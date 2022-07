Arriva Irma Vep su SKY, l’atteso remake televisivo dell’omonimo classico indie del 1996 diretto da Olivier Assayas. Prodotta da HBO e A24, la miniserie debutterà in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW il 3 agosto. Due episodi a settimana, ogni mercoledì su Sky Atlantic, per un totale di quattro appuntamenti. La miniserie sarà ovviamente disponibile on demand.

Irma Vep su Sky espande la storia del film con Maggie Cheung (a sua volta ispirato al The Vampires di Louis Feuillade, erotico e sovversivo titolo del cinema muto del 1915 la cui iconica eroina Irma Vep ha influenzato per intere generazioni la cultura popolare), rivisitandone i temi e ricreando intere scene del film originale. Assayas firma una vera e propria lettera d’amore in otto episodi ai film e al cinema.

Il prezzo della fama è al centro della miniserie, dove realtà e finzione si mescolano. La protagonista è il Premio Oscar Alicia Vikander nei panni di una star del cinema americano che arriva in Francia per immergersi in un ruolo iconico.

Irma Vep su Sky segue la storia di Mira Harberg, una star di prima grandezza del cinema americano disillusa dalla sua carriera e da una recente rottura sentimentale, mentre arriva a Parigi per girare Les Vampires, remake dell’omonimo film muto incentrato su una banda di criminali e sulla loro femme fatale, chiamata appunto Irma Vep. Mentre le nevrosi dell’elitario regista del film, René Vidal (interpretato da Vincent Macaigne), portano a crescenti tensioni, Mira si trova in difficoltà quando le distinzioni tra lei e il personaggio che interpreta iniziano a confondersi e a fondersi, cambiando la sua vita.

Un cast corale compone la serie: accanto ad Alicia Vikander e Vincente Macaigne anche: Jeanne Balibar (Zoe), Devon Ross (Regina), Lars Eidinger (Gottfried), Vincent Lacoste (Edmond Lagrange), Nora Hamzawi (Carla), Adria Arjona (Laurie), Carrie Brownstein (Zelda), Tom Sturridge (Eamonn), Byron Bowers (Herman), Fala Chen (Cynthia Keng), Hippolyte Girardot (Robert Danjou), Alex Descas (Gregory Desormeaux), Antoine Reinartz (Jeremie), Vivian Wu (Maggie), Sigrid Bouaziz (Severine), Pascal Greggory (Gautier de la Parcheminerie).

Irma Vep è creata, scritta e diretta da Olivier Assayas. I produttori esecutivi sono Olivier Assayas, Alicia Vikander, Sylvie Barthet, Daniel Delume, Ravi Nandan, Hallie Sekoff, Kevin Turen, Stuart Manashil, Sam Levinson e Ashley Levinson. I co-produttori esecutivi Harrison Kriess e Joe Cunningham, dal film di Olivier Assayas, Irma Vep.

