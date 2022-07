Stanno venendo a galla in queste ore le prime novità ufficiali riguardanti l’aggiornamento iOS 16 e la seconda beta pubblica destinata a tutti coloro che hanno deciso di partecipare al programma. A conti fatti, è la quarta beta concepita per gli sviluppatori. Dopo le considerazioni delle ultime settimane, dunque, occorre capire in quale direzione stia andando il lavoro degli sviluppatori, sperando che a breve possano emergere feedback positivi anche per quanto riguarda le prestazioni generali dei modelli iPhone ed iPad compatibili, fino ad arrivare al discorso della durata della batteria.

Cosa sappiamo sull’aggiornamento iOS 16 dopo il rilascio della seconda beta pubblica in Italia

Quali sono le informazioni attualmente disponibili per coloro che intendono provare l’aggiornamento iOS 16 e la seconda beta pubblica? Vi dico subito che le nuove funzionalità e modifiche, almeno per ora, pare stiano coinvolgendo l’app Messaggi, l’app Home, l’app Mail, le notifiche di blocco schermo, CarPlay e altro ancora. Per quanto riguarda i messaggi, sappiamo che dopo la nuova beta sia possibile visualizzare la versione originale del messaggio e qualsiasi altra modifica precedente. Inoltre, con iMessage ora i messaggi possono essere modificati solo per un totale di cinque volte prima che l’opzione “Modifica” scompaia.

Ancora, la seconda beta dell’aggiornamento iOS 16 aggiunge nuovi sfondi Wildflowers e Architectural tra cui scegliere nell’app Home. Ancora, con le prime beta di iOS 16, il limite di tempo per annullare l’invio di un’e-mail era di 10 secondi, ma la seconda beta pubblica consente agli utenti di valutare opzioni di 10, 20 o 30 secondi. Ancora, pare sia stata rinnovata l’interfaccia a proposito della personalizzazione della schermata di blocco, con opzioni per colori, sfumature, foto e altro nella parte inferiore.

In attesa di ulteriori novità, una versione statica dello sfondo dell’aggiornamento iOS 16 per iPhone è ora disponibile per CarPlay, con opzioni multicolori, blu e grigie tra cui scegliere.