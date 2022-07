Da poco è stato ufficializzato il nuovo Huawei MatePad Pro 11, un tablet di fascia alta con schermo OLED da 11 pollici con risoluzione WQXGA (2560 x 1600 pixel a 274 ppi e frequenza a 120Hz) davvero molto accattivante. Lo schermo vanta le caratteristiche seguenti: luminosità massima di 600 nit, rapporto screen to body del 92%, certificazione TÜV Rheinland Full Care Display 3.0, supporto alla Huawei M-Pencil di 2a gen.

Il prodotto è disponibile in una doppia versione, di cui la prima (GOT-AL09) alimentata dal processore Snapdragon 888 di Qualcomm (octa-core da 2.84GHz e scheda grafica Adreno 660) e la seconda (GOT-W29) spinta dal processore Snapdragon 870 (octa-core da 3.2GHz e scheda grafica Adreno 650). Non si conosce il quantitativo di memoria RAM, mentre lo storage dovrebbe disporre di tagli da 128 o 256GB. La fotocamera posteriore include un sensore principale da 13MP con apertura f/1.8 (autofocus, videoregistrazione fino al 4K) e un ultra-wide da 8MP (apertura f/2.2 a fuoco fisso) e flash LED. La fotocamera frontale presenta un sensore singolo da 16MP. Le connettività supportate sono il Wi-Fi ax, il Bluetooth 5.2 (versione 5.1 GOT-W29), USB 3.1 gen 1, GPS e AGPS (no W29), Glonass, Beidou, Galileo, QZSS (manca il jack per le cuffie da 3.5mm).

Presente il sistema Huawei Sound con 6 altoparlanti di sistema e 4 microfoni. Il sistema operativo di riferimento è HarmonyOS 3. La batteria ha una capacità di 8300mAh con ricarica rapida fino a 66W (versione GOT-AL09) e fino a 40W (versione GOT-W29). Le dimensioni ammontano a 160,4 x 249,2 x 5,9 mm, distribuite in un peso di 449 gr. (un qualcosa di veramente molto leggero). Abbiamo ragione a pensare che il nuovo Huawei MatePad Pro 11 possa fare al vostro caso? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo.