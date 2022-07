Nell’era digitale molte aziende hanno scelto di puntare soltanto sulla promozione online, sfruttando il boom di internet e dei servizi online. Tuttavia, per creare una strategia comunicativa solida ed efficace è indispensabile integrare l’attività sul web con il marketing cartaceo, un approccio che permette di valorizzare il brand in modo ottimale e aumentare la fidelizzazione dei clienti.

Le aziende più consapevoli dell’importanza di una strategia di marketing omnicanale non hanno mai abbandonato la comunicazione cartacea, avvalendosi di servizi di stampa professionale per creare materiale promozionale personalizzato ad alto coinvolgimento. Dalle brochure brandizzate ai biglietti da visita customizzati, il mercato propone un’ampia varietà di soluzioni per diffondere il marchio aziendale in maniera performante.

In questo settore un punto di riferimento è Sprint24, azienda in grado di conquistare la fiducia di migliaia di aziende nel campo della stampa online di qualità completamente personalizzata sulle esigenze del cliente. Il successo della tipografia online viene spiegato direttamente da Giovanni Di Virgilio, CEO di Sprint24, consapevole del ruolo cruciale della sua azienda nella crescita di molti business.

Nella comunicazione Sprint24 ha puntato molto sul METODO STAMPA SEMPLICE®. Di cosa si tratta esattamente e in che modo esprime il tipo di servizio che offrite alle aziende?

Il METODO STAMPA SEMPLICE® è un modo efficace con il quale comunichiamo il nostro processo di produzione, un’espressione che ha ottenuto un riscontro importante aiutando a trasmettere il nostro metodo di lavoro in modo facile e immediato. In particolare, da Sprint24 abbiamo messo a punto un sistema produttivo strutturato, con il quale siamo in grado di fornire ai nostri clienti un servizio di stampa semplice, rapido e fluido. I vantaggi per le aziende sono numerosi, dalla possibilità di risparmiare tempo alla garanzia della massima qualità anche mediante la verifica del file PDF di stampa.

Sprint24 è una tipografia online innovativa, in grado di coniugare l’attenzione al cliente di un’azienda tradizionale con i vantaggi dell’approccio web to print. Come si è evoluto il vostro percorso?

Con Sprint24 siamo stati capaci di modernizzare un modello di business convenzionale e a tratti ormai obsoleto, rendendolo più efficiente e adatto agli standard odierni senza perderne l’identità costitutiva. Si tratta di un servizio web to print veloce, competitivo e dinamico, ma rimane basato sull’ascolto del cliente e la comprensione delle sue necessità, secondo un approccio win-win che lega il nostro successo a quello dei nostri clienti. Possiamo proporre l’attenzione al cliente e la flessibilità di una tipografia tradizionale, ma anche garantire la migliore qualità a una frazione del costo grazie al web e alle nostre tecnologie proprietarie.

Negli ultimi anni la pandemia ha messo a dura prova il settore della stampa online, tuttavia Sprint24 è riuscita a crescere anche in questo momento delicato: qual è il segreto di questo risultato e come sta cambiando il mercato?

L’elevato rapporto qualità-prezzo che siamo in grado di offrire, insieme a una serie di servizi esclusivi come le nobilitazioni in oro e argento colato a rilievo, ci hanno consentito di superare la pandemia e aumentare i volumi nel post-Covid. In particolare, dopo il lockdown abbiamo incrementato l’attività di stampa digitale, soprattutto nell’ambito editoriale che sta crescendo in modo sostenuto. Stiamo ottenendo ottimi risultati anche nei prodotti per l’ufficio e il business, negli stampati pregiati e nei prodotti cartonati e filo refe. Per consolidare la crescita stiamo integrando anche il packaging nella nostra offerta, andando incontro alle nuove richieste del mercato per rimanere competitivi e continuare a soddisfare i nostri clienti.

Perché le aziende si rivolgono a Sprint24 per promuovere il proprio business? Cosa offrite rispetto ai vostri competitor?

Innanzitutto Sprint24 mette a disposizione un servizio di stampa di qualità, garantendo anche prezzi convenienti grazie all’innovazione tecnologica dei processi produttivi e la massima flessibilità. In secondo luogo, proponiamo un supporto completo su ogni progetto per tutti i clienti che si affidano a noi per la promozione del brand, aiutando le aziende in ogni processo, dall’ottimizzazione del file grafico alla scelta dei materiali di stampa più adatti. In questo modo le aspettative dei clienti diventano più realistiche e consapevoli, un approccio che richiede una stretta collaborazione con le aziende dal punto di vista consulenziale e tecnico.

Qual è il posizionamento di mercato attuale di Sprint24 e il punto di forza della vostra proposta?

Oggi Sprint24 è il punto di riferimento sul mercato per la stampa del brand, infatti abbiamo costruito un rapporto diretto con le aziende per supportarle nel processo di sviluppo della brand reputation attraverso il marketing cartaceo. Dai gadget personalizzati ai dépliant con logo aziendale, fino agli innovativi display multimediali brandizzati, siamo un partner serio e affidabile per le imprese che hanno la necessità di comunicare in modo efficace il proprio messaggio e vogliono crearsi un’immagine solida e definita. Il punto di forza di Sprint24 sono senza dubbio le nobilitazioni, un campo nel quale siamo ormai considerati leader di settore, basti pensare che le carte speciali oggi rappresentano il 40% degli ordini. Le aziende che si rivolgono a Sprint24 sanno di poter ricevere un sostegno adeguato per la crescita del business e la promozione del marchio, ottenendo risultati in linea con le loro aspettative con un’infinita gamma di soluzioni e prodotti esclusivi.

