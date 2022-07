Manca ancora qualche giorno alla fine di luglio, ma questo giovedì possiamo già soffermarci sul rilascio dell’aggiornamento di agosto per un produttore di device mobili, come nel caso del Samsung Galaxy S22. Già, perché stamane pare siano già maturi i tempi per la patch a bordo del top di gamma coreano. Dopo aver analizzato alcune novità che lo hanno investito nei giorni scorsi, dunque, ora tocca capire come evolveranno le cose nelle prossime settimane, quando il pacchetto software farà la sua apparizione anche a bordo dei modelli che sono stati commercializzati in Italia.

Primi riscontri sul Samsung Galaxy S22 con aggiornamento di agosto: cosa aspettarsi a stretto giro

Grazie alle informazioni riportate poco fa da SamMobile, effettivamente possiamo esaminare in modo dettagliato quali saranno le prossime mosse del produttore asiatico. Cosa dobbiamo aspettarci dal Samsung Galaxy S22 attraverso il rilascio del nuovo aggiornamento di agosto? L’upgrade è stato rilasciato in Europa e ci aspettiamo che altri Paesi ottengano l’accesso alla patch entro i prossimi giorni. Il firmware potrebbe includere correzioni per dozzine di vulnerabilità note di privacy e sicurezza, in attesa del bollettino ufficiale che, come sempre, sarà reso pubblico entro i primi giorni del mese.

Non ci si aspetta rivoluzioni dall’aggiornamento di agosto per il Samsung Galaxy S22, che sulla carta potrebbe limitarsi ad apportare correzioni di bug generali e miglioramenti della stabilità del dispositivo. Vi terremo aggiornati in tempo reale, nel momento in cui verranno a galla tutte le novità incluse nella nuova patch. La speranza, come sempre, è che il pacchetto software possa avere un buon impatto sui vari modelli compatibili, per quanto concerne la durata della batteria degli smartphone.

Cosa vi aspettate dal nuovo aggiornamento di agosto per i Samsung Galaxy S22 e per tutti gli altri modelli compatibili? Fateci sapere.