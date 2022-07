Continua ad essere piuttosto interessante il prezzo su Amazon per quanto riguarda lo Xiaomi Mi Band 7, ultimo fitness tracker realizzato dall’azienda cinese che risulta essere tra i più completi presenti in circolazione. Se state quindi pensando di affidarvi ad un braccialetto fitness per monitorare la vostra attività fisica, questo è senza dubbio il dispositivo più adatto a soddisfare le varie esigenze. Rispetto poi al suo lancio sul mercato, questo Xiaomi Mi Band 7 può contare su un prezzo leggermente più vantaggioso, anche se parliamo già di per sé di cifre piuttosto basse.

Nuovamente protagonista Xiaomi Mi Band 7 su Amazon: aggiornamento sul prezzo più basso disponibile

Altra offerta da considerare, dunque, dopo quella dei giorni scorsi. Non è infatti uno smartwatch, ma comunque rispetto agli altri modelli realizzati da Xiaomi per quanto concerne la famiglia Mi Band, ritroviamo un costo nettamente più alto. Per questo può essere utile approfittare anche di piccoli sconti che ritroviamo ogni tanto sul web e quest’oggi l’offerta più intrigante è quella proposta da Amazon. Andando più nello specifico ritroviamo questo Xiaomi Mi Band 7 al costo di 53,44 euro, è stato effettuato uno sconto dell’11% sul prezzo consigliato in precedenza di 59,99 euro.

Come si può notare è un piccolo risparmio che comunque può far piuttosto comodo a diversi utenti. Tra l’altro la disponibilità è immediata sul famoso sito di e-commerce e se lo si ordina in poche ore arriverà nelle vostre case già nella giornata di domani. Non ci sono costi aggiuntivi riguardante la spedizione ed è un acquisto consigliato fortemente anche da Amazon. Vediamo a questo punto quali sono gli elementi di spicco di questo Xiaomi Mi Band 7. Ci troviamo di fronte ad un fitness tracker dotato di un display AMOLED da 1,62 pollici, più ampio rispetto al modello precedente.

C’è qui la possibilità di poter scegliere tra ben 100 quadranti, ma è il monitoraggio della salute il fiore all’occhiello di questo Mi Band 7. Oltre alla frequenza cardiaca rilevata 24 ore su 24, al monitoraggio del sonno, del ciclo femminile, delle calorie bruciate e dei passi effettuati durante il giorno, si ha anche modo di analizzare il massimo consumo di ossigeno. Infine si può scegliere tra oltre 110 attività sportive da monitorare.