Nella giornata di ieri 27 luglio, più di 200.000 italiani hanno effettuato l’iscrizione al Registro pubblico delle opposizioni per non ricevere più le chiamate degli operatori di telemarketing sul loro numero di cellulare e smartphone. Il numero è importante, considerando anche la serie di problemi tecnici che ha interessato la fase di registrazione al portale nelle prime 24 ore di attivazione del servizio. Ora, a ragione, ci si chiede entro quando non si verrà più disturbati dalle chiamate degli operatori e dunque è più che necessario chiarire la questione dei tempi.

Stop alle chiamate entro quando?

Secondo quanto riferito dal team social del servizio, l’iscrizione al Registro pubblico delle opposizione diventa effettivo entro i 15 giorni dopo l’effettiva procedura effettuata dagli utenti. In effetti, questo è il tempo limite entro il quale gli operatori di telemarketing sono tenuti a recepire la volontà dei cittadini e dunque depennare i relativi recapiti dalle loro liste di contatto. Insomma, entro due settimane, si potrà finalmente essere certi di non essere infastiditi dalle telefonate, almeno in buona parte, visto che ci sono dei distinguo da fare.

Le eccezioni

In effetti è vero che con l’iscrizione al Registro delle opposizioni la maggior parte delle fastidiose chiamate di telemarketing non verranno più ricevute ma ci sono delle eccezioni da dover considerare. In particolar modo, la regola del blocco degli operatori per la loro attività promozionale non si applica se questi ultimi sono attivi all’estero. Ancora, purtroppo è cosa abbastanza risaputa che un certo numero di aziende promotrici lavorino nell’ombra e non certo alla luce della legalità. Ebbene, la nuova regolamentazione, le multe e le sanzioni previste per chi non rispetta il volere dei cittadini non scalfirà per niente l’operato di questi attori del telemarketing truffaldino, quasi mai rintracciabili. Dunque qualche tentativo di contatto potrà comunque continuare ad esserci anche da questa tipologia di fonti.

