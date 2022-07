Virgin River 5 avrà un nuovo showrunner, già impegnato sul set: le riprese del melodramma di Netflix sono appena ripartite in Canada, con la grande novità alla guida della serie. Si tratta di Patrick Sean Smith, già creatore di Greek e produttore esecutivo di Chasing Life, che prende le redini della prossima stagione sostituendo la storica showrunner della serie Sue Tenney, impegnata in altri progetti.

Così la produzione di Virgin River 5 è partita all’insegna del cambiamento, ma l’intenzione di Smith è quella di far sì che il pubblico non noti alcun cambiamento: lo showrunner vuole che la serie prosegua senza soluzione di continuità rispetto alle precedenti stagioni, tant’è che non intende forzare la trama in alcun modo. Anzi, la narrazione riprenderà esattamente dove si è interrotta nel finale di Virgin River 4, contrassegnata da almeno un paio di rivelazioni che cambiano la prospettiva di vita dei protagonisti.

Una prima anticipazione su Virgin River 5 arriva proprio dal nuovo showrunner, che parla a TvLine delle sue intenzioni sulla stagione di cui sono appena iniziate le riprese.

Ci sono molte cose in sospeso e mi ci è voluto un po’ di tempo per fare chiarezza su tutto ciò che i personaggi hanno dovuto affrontare, su che direzione stanno prendendo e dove mi piacerebbe che andassero. Vorrei che fosse tutto il più fluido possibile. La stagione 5 inizia subito dopo la quarta: non c’è alcun salto temporale tra le due.

Virgin River 5 ripartirà dunque dalla scoperta della paternità del bebè di Mel e dalla rivelazione sulle menzogne dell’ex compagna di Jack, Charmaine: due colpi di scena che sembrano spianare praterie per la coppia principale dello show, anche se la protagonista Alexandra Breckenridge è convinta che ci saranno effetti anche negativi sulla loro relazione.

