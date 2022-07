Le Samsung Galaxy Buds 2 Pro verranno presentate anch’essa a margine del prossimo evento Galaxy Unpacked, dove vedranno la luce i pieghevoli Samsung Galaxy Z Fold 4 e Z Flip 4 ed i wereable Samsung Galaxy Watch 5 e Watch 5 Pro. Come riportato da ‘9to5google.com‘, le prossime cuffie true wireless del colosso di Seul dovrebbero costare 229,99 dollari, ovvero 30 in più rispetto al modello originale e ben 80 in più rispetto a quello di attuale generazione (Samsung Galaxy Buds 2).

Non sappiamo dirvi molto sulle cuffie al momento, anche se sembrerebbe il produttore asiatico abbia implementato l’audio a 24 bit a bordo delle nuove Samsung Galaxy Buds 2 Pro, una funzione che sicuramente farà piacere avere dalla propria, ma che non sposta comunque gli equilibri (potrebbe non essere questo il motivo per cui deciderete di acquistarle).

Vedremo se le prossime cuffie true wireless dell’azienda sudcoreana riusciranno ad avere la meglio sulle rivali Pixel Buds Pro e Apple AirPods Pro (con prezzi rispettivi di 200 e 250 dollari). Come vi dicevamo, le Samsung Galaxy Buds 2 Pro saranno presentate anche insieme ai wereable Samsung Galaxy Watch 5 e Galaxy Watch 5 Pro: il primo, nel modello da 40mm, dovrebbe essere disponibile nelle colorazioni oro, grigio e argento, mentre in quello da 44mm nelle nuance cromatiche blu, grigio e argento. La versione Pro, invece, sarà disponibile in nero e grigio (non sembra ci saranno altre colorazioni per questo esemplare, almeno in un primo momento, anche se le cose potrebbero cambiare più in là). A questo punto, non ci resta che aspettare l’evento Galaxy Unpacked del 10 agosto per scoprirne di più. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

