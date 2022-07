Un nuovo documentario sulla Principessa Diana arriverà su HBO e HBO Max questo agosto, in occasione del 25° anniversario della tragica scomparsa della Principessa del Popolo, morta in un incidente nel tunnel de l’Alma a Parigi il 31 agosto 1997. Insieme a lei persero la vita il suo compagno Dodi Al-Fayed con la sua guardia del corpo Trevor Rees-Jones e l’autista Henri Paul.

Il documentario sulla Principessa Diana si intitola The Princess, debutterà su HBO e sulla piattaforma streaming della rete sabato 13 agosto e il trailer appena diffuso dall’emittente sembra anticipare il focus del progetto, ovvero un’analisi di come i media britannici siano passati dall’amare Diana, eleggendola a simbolo di una rinnovata monarchia, fino a criticarla strenuamente per le sue scelte di vita dopo la rottura con Carlo.

HBO descrive questo documentario sulla Principessa Diana come “uno sguardo intimo e coinvolgente” sulla vita della giovane Spencer, morta a soli 36 anni mentre era in vacanza a Parigi. The Princess si presenta come un docu-film che si interroga non tanto sui misteri e i veleni che hanno accompagnato la scomparsa di Diana, su cui pure si sono versati fiumi di inchiostro e sono fioccate le ricostruzioni più diverse, quanto sul peso che nella sua intera e brevissima vita da adulta hanno avuto i mass media, i giudizi del pubblico e dei sudditi, l’esposizione di ogni aspetto della sua esistenza in favore di telecamere e obiettivi (come già egregiamente fatto dalla quarta stagione di The Crown). Fino a chiedersi se quella tragica lezione sia servita in qualche modo a cambiare le cose. Non a caso, il claim che accompagna il poster del docufilm è “la sua vita, la nostra ossessione“. Questa la sinossi di The Princess.

La relazione tra Diana e Carlo, il principe e la principessa del Galles, è stata cibo per i tabloid per quasi due decenni, oggetto di titoli quasi quotidiani nel ciclo ininterrotto delle notizie. The Princess attinge esclusivamente da riprese audio e video d’archivio contemporanee per riportare il pubblico agli eventi chiave della vita di Diana per come sono accaduti, inclusi il loro corteggiamento pubblico e il matrimonio apparentemente fiabesco, la nascita dei loro due figli, il loro amaro divorzio e la morte tragica e prematura di Diana il 31 agosto 1997. Intensamente emotivo, The Princess è un’immersione viscerale nella vita di Diana nel bagliore costante e spesso invadente dei riflettori dei media. Il film si svolge come se fosse nel presente, permettendo agli spettatori di sperimentare l’adorazione travolgente, ma anche l’intenso controllo di ogni mossa di Diana e il giudizio costante sulla sua persona. Attraverso il materiale d’archivio, il film è anche un riflesso della società dell’epoca, rivelando le preoccupazioni, le paure, le aspirazioni e i desideri del pubblico. La tragica morte della principessa Diana, dopo che l’auto su cui viaggiava è stata inseguita dai paparazzi, è stata un momento di riflessione sia per il pubblico che per la macchina mediatica che esso alimenta. Tuttavia, dopo quasi 25 anni dalla morte della principessa Diana, è cambiato davvero qualcosa?

Ecco il trailer del documentario sulla Principessa Diana, che HBO ha diffuso insieme ad un bellissimo poster in cui è ritratta in uno di quegli outfit che ne hanno fatto, tra le altre cose, anche un’icona di stile per diverse generazioni. The Princess non ha ancora una data d’uscita in Italia, ma visto l’accordo tra Sky ed HBO per la diffusione di contenuti originali nel nostro Paese, potrebbe arrivare presto anche sui canali Sky e Now.

