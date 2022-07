Ilary Blasi è ancora al centro del gossip estivo e continua ad occupare le copertine dei settimanali più importanti a cominciare da quella dell’amico, o forse x, Alfonso Signorini. Chi è stato il primo a lanciarsi sulla notizia approfittando dell’annuncio dell’addio tra Ilary Blasi e Francesco Totti per piazzare subito le foto di quest’ultimo a casa della sua nuova fiamma, Noemi Bocchi.

Lui sotto casa, lui che scappa di notte con l’aiuto di un amico e lei che manda sua figlia a dormire fuori casa da un’amica. Insomma le foto di Chi ritraevano Francesco Totti alle prese con la sua nuova vita mentre Ilary Blasi scappava via in Tanzania insieme ai figli proprio per tenerli lontani dai primi giorni di fuoco, e adesso?

La conduttrice è stata subito al centro di accuse e polemiche, in molti l’hanno accusata di aver tradito Totti facendo passare lui per quello ferito e, nonostante tutto, pronto a risolvere le cose, ma forse la ricostruzione è un po’ diversa, specie quella fatta oggi da Signorini e i suoi. Il settimanale mette nuovamente insieme i pezzi di questa storia parlando del tradimento di Totti, del momento in cui lui ha negato (dopo la foto allo stadio) e la moglie ha attaccato la stampa sicura delle parole del marito almeno fino a che non ha deciso di assumere un investigatore segreto.

All’ennesimo indizio (i nuovi amici dei suoi figli, in realtà la prole della Bocchi), Ilary Blasi è corsa ai ripari scoprendo così la verità e chiudendo il suo matrimonio con Francesco Totti.

Sulla pagina Instagram di Chi si legge: “Emergono nuovi e clamorosi dettagli sulla separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi che solo “Chi” è in grado di rivelarvi e che sposterebbero l’ago della bilancia a favore della conduttrice tornata a Sabaudia con i figli. Ilary avrebbe scoperto il tradimento del marito grazie a un dettaglio familiare….”.