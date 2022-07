Le prime scene inedite di Non Ho Mai 3 sono state presentate da Netflix nel trailer ufficiale della prossima stagione, che sarà anche l’ultima per la piacevole teen dramedy con Maitreyi Ramakrishnan. Un primo sguardo alla trama che concluderà la serie co-creata da Mindy Kaling e Lang Fisher, con la protagonista Devi che affronta le pressioni quotidiane del liceo e delle regole familiari, mentre sperimenta le prime relazioni romantiche.

Non Ho Mai 3 vedrà l’adolescente americana di origini indiane ancora alle prese con la sua cotta storica Paxton (Darren Barnet): i due sembrano ormai felici insieme, ma le insicurezze sulla loro relazione sono dietro l’angolo e potrebbero rovinare tutto. Intanto il terapeuta di Devi, il dottor Ryan (Niecy Nash) la spinge a riflettere sul fatto che “avere una relazione non risolve tutti i nostri problemi“, spingendo Devi a non impiegare tutte le sue energie nella ricerca dell’amore. “L’intero album di Olivia Rodrigo non sarebbe d’accordo con lei” è la replica della protagonista, battuta che conferma quanto la scrittura di questa serie sia immersa nella realtà contemporanea.

Intanto in Non Ho Mai 3 un nuovo ragazzo potrebbe attirare l’attenzione di Devi: l’arrivo di Nirdesh (Anirudh Pisharody), alias Des, potrebbe scompaginare la situazione. Figlio di un’amica di sua madre, Devi non ha grosse aspettative su di lui, mentre la sua amica Fabiola (Lee Rodriguez) ne sembra colpita. Al gruppo di amiche Fabiola ed Eleanor (Ramona Young) si aggiunge anche Aneesa (Megan Suri). Inoltre tornano Jaren Lewison nei panni di Ben, Poorna Jagannathan nei panni della madre di Devi, Nalini, Richa Moorjani nei panni della cugina di Devi, Kamala, e infine la voce narrante John McEnroe. Tra le guest star sono stati annunciati Deacon Phillippe e Terry Hu: il primo interpreta Parker, un rivale di Devi che proviene da una scuola privata, mentre la seconda interpreta Addison, una persona non binaria della stessa scuola privata locale.

Ecco il trailer di Non Ho Mai 3, che arriverà su Netflix il 12 agosto.

