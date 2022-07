Sono stati comunicati gli ospiti di Tim Summer Hits, su Rai2 stasera, giovedì 28 luglio. Alex, LDA, Rkomi ma anche Matteo Bocelli, Federico Rossi, Emis Killa e Francesco Renga sono solo alcuni degli ospiti di Tim Summer Hits.

Il nuovo appuntamento è condotto in prima serata dalla nuova coppia composta da Andrea Delogu e Stefano De Martino; sarà disponibile in simulcast su Rai Radio2 e Radio Italia.

Stasera i cantanti si esibiranno a Rimini, nel centrale Piazzale Fellini, città ospitante della tappa.

A due passi dal mare si esibiranno alcuni dei migliori artisti del panorama musicale odierno per presentare i rispettivi singoli in rotazione radiofonica. Su RAI Radio 2 andranno in onda le incursioni dalla Blue Room al palco di Saverio Raimondo, e anche Radio Italia racconterà le emozioni del dietro le quinte del nuovo show musicale estivo firmato Rai.

TIM Summer Hits sarà disponibile anche in streaming video sul canale tv di Radio2 su RaiPlay e sarà proposto in differita da Radio Italia TV ogni venerdì sera dalle 21.00 e il sabato mattina dalle 9.00.

Gli ospiti di Tim Summer Hits su Rai2 il 28 luglio

Alex, Ana Mena, Matteo Bocelli, Clementino, Emis Killa, Giusy Ferreri, Franco 126 e Loredana Bertè, Gabry Ponte e Lum!x, Rocco Hunt, LDA, Valerio Lundini e I Vazzanikki, Francesca Michielin, Olly, Willie Peyote, Priestess, Francesco Renga, Rkomi, Federico Rossi, Rovere e Chiamamifaro, Silvia Salemi, Bob Sinclar e Nyv, Il Tre, Nina Zilli.

Tim Summer Hits 2022 – lo show

Sei gli appuntamenti in tutto, con la conduzione di Andrea Delogu e Stefano De Martino; tre le città scelte per le registrazioni degli appuntamenti interamente dedicati alla musica dal vivo. Gli spettacoli sono già stati registrati e il pubblico ha potuto accedere alle location scelte in modo del tutto gratuito per assistere alle performance dei propri artisti preferiti.

Adesso l’appuntamento è in televisione, su Rai2. Le prime tappe si sono svolte nella città di Roma, poi il tour itinerante ha fatto tappa a Portopiccolo (Trieste) ed infine a Rimini. Comune denominatore la musica più suonata del momento nelle radio italiane.