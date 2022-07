Nella giornata di ieri abbiamo tutti sorriso di fronte a quel meme pubblicato da Giorgia con un chiaro riferimento a Giorgia Meloni e a quel discorso entrato nella storia dei tormentoni: “Io sono Giorgia, sono una donna, sono una madre”, e via discorrendo.

La leader di Fratelli d’Italia, tuttavia, non è rimasta a guardare e nelle ultime ore ha risposto alla cantante di Come Saprei. Ieri, 27 luglio, Giorgia Todrani ha pubblicato un meme con il testo: “Anche io sono Giorgia, ma non rompo i co***oni a nessuno“.

Giorgia Meloni ha replicato questa mattina, 28 luglio, sui suoi canali social:

“Trovo che la voce di Giorgia sia straordinaria. La ascolto volentieri, da sempre, senza essere costretta a farlo. Così come lei non è costretta ad ascoltare me se non le piaccio. È la democrazia, funziona così ed è bella per questo. Ma su una cosa io e l’artista siamo sicuramente diverse: se a me non piacesse la sua musica o la sua voce, io non avrei bisogno di insultarla”.

Per il momento la cantante non ha replicato, ma sotto il post di Giorgia Meloni piovono critiche verso la Todrani, da “sinistroide” a “maleducata”, ma c’è anche chi parla di “artisti con il cuore a sinistra e il portafoglio a destra”.

Di Giorgia Meloni si parla tanto, in questo periodo, per la sua ascesa nel centro destra dovuto alla pioggia di consensi che, secondo la stampa, farebbe addirittura paura a Silvio Berlusconi.

Il riferimento usato dalla Todrani, tuttavia, rimanda a quel momento in cui la campagna elettorale di Fratelli d’Italia si focalizzava sulla famiglia con un discorso che è diventato oggetto di un remix in chiave dance da parte di MEM & J, divenuto virale in pochissimi giorni.

La stessa Meloni aveva sfruttato la viralità di quel discorso-tormentone pubblicando un libro dal titolo, appunto, Io Sono Giorgia.

Continua a leggere su optimagazine.com