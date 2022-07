Il Samsung Galaxy S21 è ancora una volta un passo avanti rispetto agli aggiornamenti software. Il perché è presto detto, visto che l’ex top di gamma del 2021, oggi 28 luglio, ha iniziato a ricevere l’aggiornamento di agosto, ancor prima che il nuovo mese cominci. Il produttore Samsung ci ha abituati ormai a questa strategia, fornendo patch periodiche decisamente in anticipo rispetto a tutta la concorrenza Android. E di certo i possessori dei dispositivi interessati ringraziano.

Cosa sappiamo per ora del pacchetto

Ecco quanto sappiamo dell’ultimo aggiornamento di luglio giunto a destinazione sui primi Samsung Galaxy S21, Galaxy S21+ e Galaxy S21 Ultra. Il firmware è siglato come G99xBXXU5CVGB . L’aggiornamento è attualmente disponibile in Germania, patria quasi esclusiva delle anteprime software del produttore: non ci sono dubbi sul fatto che poi lo stesso update proceda anche altrove, presto anche per l’Italia e almeno per i dispositivi non serigrafati.

Non conosciamo ancora il changelog del rilascio ma è certo che alla correzione delle vulnerabilità da parte degli esperti Google si siano aggiunte anche quelle degli sviluppatori del produttore per superare qualche bug o exploit di troppo. Se raggiunti dalla notifica di aggiornamento, sarebbe dunque il caso di procedere quanto prima all’attualizzazione.

Quanta strada c’è ancora da fare

Il trattamento software degli ex top di gamma Samsung Galaxy S21 può dirsi di certo eccellente con le patch di sicurezza mensili in arrivo addirittura in anticipo rispetto ai mesi di riferimento. Va ricordato che le ammiraglie sono state lanciate nel 2021 appunto con Android 11 a bordo e anche la One UI 3. All’inizio dell’anno in corso, tutti e tre i dispositivi hanno ricevuto la nuova interfaccia One UI 4 in accompagnamento ad Android 12 . Nel futuro dei modelli c’è anche Android 13 e poi Android 14 per tenere fede alla promessa dei 3 update garantiti per gli smartphone di punta.

Continua a leggere su optimagazine.com