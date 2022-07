Il Mondiale di F1 prosegue incessante la sua corsa con gli appuntamenti della stagione 2022: infatti, dopo la scorsa tappa che si è disputata in Francia e che ha visto trionfare Max Verstappen (su Red Bull), seguito sul podio dal duo Mercedes Lewis Hamilton e George Russell, il Circus è pronto a tornare in pista e ad entusiasmare gli appassionati e tifosi di questo straordinario e adrenalinico sport. Il prossimo appuntamento è in programma dal 29 al 31 luglio sul circuito dell’Hungarorirg, dove andrà in scena l’attesissimo Gran Premio d’Ungheria 2022. Scopriamo insieme dove quali sono i dettagli della prossima tappa e dove vedere la diretta TV e streaming.

Partiamo subito col dare alcune informazioni inerenti al tracciato automobilistico ungherese costruito a Mogyoród per ospitare il Gran Premio di Formula 1 a partire dal 1986, anno di inaugurazione della pista. Nel 1989 la lunghezza del tracciato è stata ridotta e nel 2003 sono state eseguite ulteriori modifiche. L’Hungaroring è un circuito dove i sorpassi sono molto difficili e solitamente è considerato uno tra i più noiosi dell’intera stagione. Il tracciato si snoda in 14 curve totali per una lunghezza di 4,381 metri. La pista ospita quattro categorie del Motorsport: Formula 1, GP2, Superbike e FIA GT. Su questa pista il tempo record (di F1) è stato registrato in gara ed ottenuto da Lewis Hamilton su Mercedes-AMG F1 W11 nel 2020, fermando il cronometro su 1’16”627. Detto ciò, andiamo a vedere quali sono gli orari, il programma e dove vedere in diretta TV e streaming la prossima gara stagionale.

Il Gran Premio d’Ungheria inizierà venerdì 29 luglio con le Prove Libere 1 alle ore 14.00, successivamente toccherà alle Prove Libere 2 alle ore 17.00, mentre sabato 30 luglio toccherà alle Prove Libere 3 alle ore 13.00 ed alle Qualifiche alle ore 16.00. La gara, invece, si terrà domenica 31 luglio alle ore 15.00. Il GP dell’Hungaroring 2022 sarà trasmesso in diretta e in esclusiva TV su Sky alle ore 15.00, precisamente su Sky Sport Formula 1 (canale 207), Sky Sport Uno e Sky Sport 4K. L’evento sarà visibile anche in streaming su Sky Go, ovvero l’app della Pay TV che consente di portare con sé l’abbonamento della TV di Comcast, e NOW TV, la piattaforma di streaming on demand di Sky. Mentre, per quanto riguarda TV8, il canale 8 del digitale terrestre, trasmetterà in differita le qualifiche, alle ore 18.30 e la gara alle ore 18.00.

