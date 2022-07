L’arrivo di Dybala alla Roma ha scatenato un frullatore emotivo straordinario. La presentazione di Dybala nella notte dell’EUR ha incantato il mondo intero. Dybala è stato incoronato, con inni e sbandierate, nuovo Re di Roma. I tifosi capitolini sono al settimo cielo per l’arrivo di Dybala che nei loro auspici dovrebbe far compiere un salto di qualità alla formazione giallorossa.

Una cerimonia impeccabile quella della presentazione ufficiale di Dybala, organizzata come un film di successo. Complimenti agli strateghi della comunicazione e del marketing giallorosso che hanno decisamente contribuito anche ai numeri importanti finora registrati in campagna abbonamenti (leggi di più).

Il calcio è però uno sport dove la realtà del campo talvolta raffredda gli entusiasmi emotivi in poche ore. “I sogni muoiono all’alba” è il titolo di una celebre pellicola dedicata alla rivolta ungherese del 1965 firmata da Montanelli, Gras e Craveri. Nel caso della Roma di Dybala il sogno si è bruscamente interrotto nel pomeriggio a Trigoria quando la formazione di Mourinho è stata sconfitta in amichevole dall’Ascoli.

La presenza in campo di Dybala non è bastata ad evitare la sconfitta giallorossa. Si tratta di un amichevole estiva con le squadre ancora impegnate nella preparazione ed in fase di allestimento. Non è sensato attribuire alla sconfitta di Dybala e compagni un significato tecnico enorme. Ma certo non è un bell’iniziare per Dybala schierato fin dal primo minuto da Mourinho.

L’euforia giallorossa resta caldissima, la sottoscrizione degli abbonamenti prosegue a gonfie vele come la vendita delle magliette. Ma certo qualche punto interrogativo s’insinua riaprendo il dibattito sul reale contributo che Dybala potrà dare alla causa romanista.

L’operazione Dybala è stata tra le più importanti dell’attuale calcio mercato. Fallito il tentativo di rinnovo con la Juventus , l’Inter sembrava esser la nuova destinazione di Dybala ma l’interesse è andato sfumando come quello del Napoli di De Laurentiis che pure era stato accostato all’argentino. Alla fine Dybala si è fatto convincere da Mourinho e da un club, che dopo la conquista della Conference League, vuole ritornare protagonista in Italia ed in Champions.

Sarà una stagione decisiva per le sorti della Roma e di Dybala il cui enorme talento è stato spesso inficiato da infortuni, incomprensioni tattiche, prestazioni altalenanti. Una vittoria o una sconfitta non fanno primavera, certo, ma il campanello d’allarme contro l’Ascoli chiarisce subito a tutti quanto sarà in salita la stagione giallorossa. Sarà vera gloria? Ai posteri ed al campo l’arduo sentenza

Continuiamo a leggere Optimagazine: Sport ed attualità, Serie tv e Cinema, Musica e spettacoli, Tecnologie (leggi di più)