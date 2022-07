Per i fan è bastata una foto ad accendere le speranze per High School Musical 3 e i ritorni di Zac Efron e Vanessa Hudgens. Dopo che i due attori, lanciati dal franchise cinematografico degli anni 2000, si sono fatti ritrarre davanti il celebre liceo dove sono ambientate le vicende dei film e poi della serie tv, i fan hanno iniziato a credere che, prima o poi, Troy e Gabriella sarebbero tornati.

Le loro speranze sono state spente da uno degli attori, Corbin Bleu, ex collega di Efron e della Hudgens, che nella terza stagione riprende il ruolo di Chad Danforth dal film originale, e dallo showrunner Tim Federle. Tuttavia, non è detta l’ultima parola:

“Mentirei se dicessi che c’è qualche grande piano per un ritorno di Zac e Vanessa a questo punto. Sono anni che continuo a insistere su questa cosa. E finché questo spettacolo è in onda, non dormirò fino a quando Zac, Vanessa, Ashley [Tisdale] e Monique [ Coleman] non appariranno nella serie in qualche modo. È tutto in lavorazione.”