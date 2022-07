Una buona e una cattiva notizia insieme: per oggi 27 luglio è confermata la disponibilità PS5 da GameStop del mercoledì ma al contempo potrebbe trattarsi dell’ultima occasione prima di una lunga pausa estiva. Gli indizi, in questa direzione, ci vengono forniti dalla stessa catena di vendita online specializzata in gaming. Cerchiamo dunque di capire cosa ci aspetta tra pochissime ore e cosa nelle prossime settimane.

Proprio per questa parte finale del mese di luglio, è prevista l’ultima live del mercoledì del canale Twitch di GameStop. Si tratta di un’appuntamento conclusivo prima delle vacanze estive che avrà diversi protagonisti e inizierà in un orario diverso da quello solito. La diretta comincerà in effetti alle ore 14 e non più alle 16, come sempre accaduto in passato.

In quale quantità di scorte si concretizzerà la disponibilità PS5 da GameStop di quest’oggi? Naturalmente lo store non ha fornito il numero esatto di esemplari in vendita ma ha chiarito, in un suo post social, che le unità saranno moltissime. A maggior ragione poi, va segnalato che per la flash sale odierna ci saranno entrambi i modelli della console, dunque sia la standard che la digital edition. Nella comunicazione dell’appuntamento odierno si fa riferimento ad acquisti in bundle con prodotti o accessori. Pur non conoscendo nel dettaglio le tipologie di offerte in programma è certo che si dovrà essere pronti a sborsare cifre (si spera non troppo) superiori rispetto a quelle di listino dei prodotti

Occhio dunque all’orario delle 14 di oggi per approfittare dell’ultima disponibilità PS5 da GameStop pre-vacanze estive. Sarà il caso di collegarsi alla live del canale Twitch per tempo per non perdersi alcun dettaglio sulla vendita e per essere tra i primi ad effettuare una transizione eventualmente. Buona fortuna dunque ai nostri lettori.

