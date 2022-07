Le riprese di The Witcher 3 si fermano. Stando a quanto si apprende, la produzione ha subito uno stop momentaneo perché il protagonista Henry Cavill, che interpreta Geralt di Rivia nella serie, è risultato positivo al COVID-19.

Questa non è la prima volta che The Witcher incontra degli ostacoli durante le riprese: anche in passato alcuni membri del cast e della crew sono stati contagiati durante il boom della pandemia.

Secondo un rapporto stilato da Redanian Intelligence, Netflix avrebbe dovuto lavorare su una sequenza importante della terza stagione di The Witcher questa settimana, ma alla fine non c’è stata alcuna ripresa già da lunedì. Poi hanno iniziato a circolare voci secondo cui Cavill era risultato positivo al COVID-19, e che era stato questo il motivo che aveva costretto la produzione a interrompere i lavori.

“Mentre monarchi, maghi e bestie del Continente competono per catturarla, Geralt porta Ciri di Cintra a nascondersi, determinato a proteggere la sua famiglia appena riunita contro coloro che minacciano di distruggerla”, così recita la sinossi ufficiale di The Witcher 3. “Affidata dell’addestramento magico di Ciri, Yennefer li conduce alla fortezza protetta di Aretuza, dove spera di scoprire di più sui poteri non sfruttati della ragazza; invece, scoprono di essere sbarcati in un campo di battaglia di corruzione politica, magia oscura e tradimento. Devono reagire, mettere tutto in pericolo o rischiare di perdersi per sempre”.

The Witcher 3 non ha ancora una data di uscita ufficiale, e con questo nuovo stop, il lancio potrebbe ancora slittare. Le prime due stagioni e il film anime The Witcher: Nightmare of the Wolf sono attualmente disponibili in streaming su Netflix. Lauren S. Hissrich è la showrunner.

Nel cast della serie: Henry Cavill nei panni di Geralt di Rivia; Anya Chalotra è Yennefer; Freya Allan è Ciri; e Joey Batey nei panni di Jaskier. Tra le new entry della terza stagione: Robbie Amell nei panni di Gallatin; Meng’er Zhang interpreta Milva; Hugh Skinner è il principe Radovid; e Christelle Elwin nei panni di Mistle.

