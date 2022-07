Ci sono tantissimi tifosi che si chiedono quando escono i biglietti di Lecce-Inter, match in programma il prossimo 13 agosto, con l’anticipo del sabato che a conti fatti darà il via al campionato. Ci si aspetta il pienone nell’impianto salentino, come vi abbiamo anticipato alcune settimane fa con un primo articolo a tema. Da un lato, quasi 20.000 abbonati per la squadra di casa, mentre dall’altro i nerazzurri hanno un grosso seguito da quelle parti, senza dimenticare il periodo di alta stagione turistica che potrebbe agevolare molti sostenitori della compagine ospite, pronti ad assicurarsi ticket anche nei settori riservati alla squadra di casa.

Le ultime informazioni su quando escono i biglietti di Lecce-Inter: aggiornamenti sulle date

Premesso che, ad oggi, non abbiamo ancora date ufficiali su quando escono i biglietti di Lecce-Inter, allo stesso tempo è possibile raccogliere qua e là qualche informazione utile per tutti. Con il chiaro intento di massimizzare la quota abbonamenti, la società pugliese non ha ancora fornito riscontri ufficiali in ottica tagliandi. Tuttavia, alcune ricevitorie locali abilitate alla vendita, ci dicono che la situazione potrebbe sbloccarsi una settimana prima rispetto all’incontro. Dunque, occorre cerchiare in rosso sul calendario la data del 9 agosto.

Per i supporters locali, come si può facilmente immaginare, la strada più agevole resta la sottoscrizione di un abbonamento, mentre per gli ospiti sarà una corsa contro il tempo per assicurarsi un biglietto nel settore a loro riservato. In alternativa, si dovrà tentare la fortuna in altre aree dello stadio. Secondo ulteriori indiscrezioni trapelate fino a questo momento, c’è il rischio che i prezzi possano partire da 60 euro. L’auspicio è che si possano avere maggiori certezze entro la prossima settimana.

In ogni caso, ora sappiamo quando escono i biglietti di Lecce-Inter, almeno come punto di riferimento generico sul calendario.