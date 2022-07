Proprio oggi 27 luglio è normale che ci si chieda perché non funziona il Registro pubblico delle opposizioni per cellulari al tentativo di accesso. In effetti, da poche ore doveva essere possibile registrare il proprio numero dello smartphone per bloccare la ricezione di telefonate di marketing da parte degli operatori. Peccato che, anche solo provando a raggiungere la Home del portale, il tentativo fallisce miseramente.

Più precisamente, in cosa non funziona il Registro pubblico delle opposizioni per cellulari in questa mattinata di mercoledì? Sono in molti a visualizzare il classico messaggio di errore 404, ossia quello che indica la mancata risposta del server alla semplice richiesta di accesso di un sito web. Possiamo facilmente ipotizzare che il numero di richieste al portale sia stato talmente importante in queste prime ore della giornata da creare una sorta di down (magari solo temporaneo) del servizio di iscrizione. C’era da aspettarselo al day one dell’apertura della procedura, attesa davvero per molti.

Al momento, da parte dei canali social Facebook e Twitter ufficiali del Registro delle opposizioni non sono giunte comunicazioni utili per capire quale sia lo stato del servizio e magari i tempi utili per il ripristino delle sue principali funzioni. Possiamo ipotizzare, ancora una volta, che la situazione andrà migliorando nel corso della giornata ma è impossibile dare per scontato questo aspetto.

Cosa fare nel frattempo che non funziona il Registro delle opposizioni per cellulari e non si vuole attendere per l’iscrizione del proprio numero? Come raccontato anche nelle scorse ore, proprio la registrazione del proprio recapito mobile potrà essere effettuata anche chiamando il numero verde 800 957 766 da numero fisso. Ancora, la stessa procedura potrà essere eseguita da un numero mobile contattando lo 06 42986411. Per finire e infine inviando una mail a iscrizione@registrodelleopposizioni.it. In attesa di un ripristino della situazione, tutte le modalità appena evidenziate sono valide.

Continua a leggere su optimagazine.com