Dopo il successo riscosso su RaiPlay la miniserie Nudes debutta in chiaro su Rai2, in seconda serata, mercoledì 27 luglio: questo racconto antologico che punta ai giovanissimi, ma non solo, ha l’obiettivo di mostrare quali conseguenze può avere esporre o veder esposto il proprio corpo nudo in rete.

Nudes ha già avuto un ottimo riscontro, stimato nei risultati della stagione 2021 in oltre 1,1 milioni di Legitimate Streams sul catalogo streaming Raiplay: pensata per il pubblico più giovane, è stata inserita nel quadro strategico dell’offerta multipiattaforma Rai e ha realizzato una buona performance in rete.

Nudes racconta il fenomeno che accomuna gli adolescenti di ogni epoca e luogo, ma che trova oggi nella società della comunicazione digitale pericoli inediti: la scoperta dell’intimità, che riguarda tutti i giovanissimi ad ogni latitudine, è esposta ai rischi della trasmissione di contenuti privati online. Adattamento italiano dell’omonimo teen drama norvegese, questa produzione Bim Produzione in collaborazione con Rai Fiction è prodotta da Riccardo Russo, per la regia di Laura Luchetti. Nel cast Nicolas Maupas, Fotinì Peluso e Anna Agio, per raccontare in dieci episodi le storie di tre teenager che si ritrovano a fare i conti con la divulgazione online delle proprie immagini private. Tra vittime e carnefici, Vittorio, Sofia e Ada sono tre facce diverse della stessa medaglia: le loro vite sono travolte dall’intimità finita alla mercé di tutti in rete, unite da uno stesso dramma che si snoda tra le strade rassicuranti della provincia di Bologna.

Nudes è forse la prima serie italiana ad affrontare il tema del revenge porn, quantomeno la prima a metterlo al centro del racconto attraverso il punto di vista dei giovani protagonisti: con una narrazione realistica e l’obiettivo di mostrarne plasticamente le conseguenze, spiega come un gesto fatto con talvolta superficialità e inconsapevolezza (se non con veri e propri intenti criminali) possa trasformarsi in un incubo per le vittime.

Ecco la trama del primo episodio di Nudes, in onda il 27 luglio su Rai2 dalle 23:00, dopo Delitti in Paradiso e Professor T.

Vittorio, un diciottenne popolare e brillante, ha appena vinto un bando comunale di riqualifica urbana pensato per gli studenti. Ma qualcosa sta per sconvolgere la sua vita: convocato in commissariato, il ragazzo viene a sapere di essere stato denunciato per diffusione di materiale pedopornografico. È il video di una ragazza minorenne, Marta, che gira da qualche tempo online. Vittorio, poco dopo, ammette alla sua fidanzata Costanza di aver girato un video durante una festa, ma di non averlo mai postato: qualcuno deve avergli rubato il cellulare. La realtà sembra essere molto più complessa di come sembra e Marta, la vittima, non è in realtà totalmente una sconosciuta agli occhi del giovane.

