Ciò che rende grande il rap è la grande opera di divulgazione: con questa mission Luchè omaggia Pino Daniele, voce aurea di Napoli e dell’Italia più blues e verace.

Divulgazione, diciamo, perché a questo giro il rapper partenopeo prende in prestito la stessa voce del cantautore e la inserisce nel suo brano La Notte Di San Lorenzo. In questo modo Luca Imprudente – questo il nome di battesimo di Luchè – ci fa capire che Pino Daniele farà sempre parte del nostro quotidiano, con la sua voce inconfondibile e la sua eleganza artistica.

Allo stesso tempo Luchè sottolinea quanto il cantautore partenopeo manchi nella scena contemporanea. La Notte Di San Lorenzo contiene un campionamento di Je Sto Vicino A Te di Pino Daniele, brano del 1979 che ha dato il titolo anche a un grande memorial in suo onore tenutosi a Napoli il 19 marzo, lo stesso giorno in cui la voce di Je So Pazzo avrebbe compiuto 67 anni.

Il risultato è un insieme di urban e profondità, con la voce del grande assente perfettamente inserita nel beat di Geeno, produttore del brano.

Dove Volano Le Aquile è il nuovo album di Luchè, uscito il 1° aprile 2022 con un treno di ospiti eccellenti, da Madame in Qualcosa Di Grande a Elisa in D10S, e non mancano autorevoli nomi del rap come Marracash ne Le Pietre Non Volano e Guè Pequeno e Noyz Narcos in Addio.

Pino Daniele si è spento il 4 gennaio 2015 dopo aver raccontato al mondo il sound di Napoli e averci regalato canzoni come Quando, Io Per Lei, Napule è, Quanno Chiove e tantissime altre.

Fratm Geeno

Sto vicino a te

Ti ho sentita triste al telefono

Ma in questi casi le parole non servono

Ho bisogno di abbracciarti da dietro e sussurrarti all’orecchio:

“Sto vicino a te”

Sotto le coperte d’inverno, sotto le stelle la notte di San Lorenzo

Ho bisogno di abbracciarti da dietro e sussurrarti all’orecchio:

“Sto vicino a te”

Se penso a un film che ci rappresenta

Immagina un finale che ci lascia a bocca aperta

Io che non morirò mai perché sono leggenda

Tu che a una proposta indecente rifiuti l’offеrta

Cerca un posto sul motore di ricerca

Un’isola chе non c’è, una spiaggia deserta

Dove con gli occhi chiusi fuggire dalla realtà

E guardare al futuro come Peter Pan

Quante volte c’hai creduto veramente

A quei momenti che non durano per sempre

Hai una data tatuata sulla pelle

La temperatura si alzò come la febbre

Io sono qui, per toglierti la sicura

Per aprirti ad una nuova avventura

Tutti noi abbiamo due vite

La seconda inizia quando capiamo di averne una

Ma che parlamme a fà

Sempe d”e stesse coseSto vicino a te

Ti ho sentita triste al telefono

Ma in questi casi le parole non servono

Ho bisogno di abbracciarti da dietro e sussurrarti all’orecchio:

“Sto vicino a te”

Sotto le coperte d’inverno, sotto le stelle la notte di San Lorenzo

Ho bisogno di abbracciarti da dietro e sussurrarti all’orecchio:

“Sto vicino a te”

Sto vicino a te

Sto vicino a te

Piedi nella sabbia

Applaudiamo il sole quando tramonta nell’acqua

Finché non mi abbracci con la faccia sulla pancia

Finché a fidarsi all’altro non è una minaccia

Aria di vacanza, esce marijuana dalla stanza

Più che la distanza a noi ci ha uniti una mancanza

Guarda le stelle, c’è un messaggio nella galassia

Siamo destinati a essere fuori dalla massa

Tu mi hai colpito perché parlavi poco

Ho capito che nascondevi un mondo

Così pulito che non vedi lo sporco

Chi punta il dito ti scivola addosso

Quando tua sorella ha perso il bambino ho pianto

Hai fatto volare in alto un palloncino bianco

E da un piccolo gesto che ho capito tanto

Hai chi muore per te al tuo fianco

Ma che parlamme a fà

Sempe d”e stesse cose

Sto vicino a te

Ti ho sentita triste al telefono

Ma in questi casi le parole non servono

Ho bisogno di abbracciarti da dietro e sussurrarti all’orecchio:

“Sto vicino a te”

Sotto le coperte d’inverno, sotto le stelle la notte di San Lorenzo

Ho bisogno di abbracciarti da dietro e sussurrarti all’orecchio:

“Sto vicino a te”

Sto vicino a te

Sto vicino a te