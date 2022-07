Non si parla d’altro che dell’identità di Liberato. Spunta il nome di Gennaro Nocerino, dopo una serie di analisi, e il web grida allo scoop: è Gennaro Nocerino colui che si nasconde dietro Liberato?

In realtà di scoop c’è molto poco. Il suo nome girava già diversi anni fa, dopo la pubblicazione di un libro che aveva già provato a far luce sul volto e sul nome di Liberato. Il cantante incappucciato, che ha fatto del segreto la sua arma migliore, è stato smascherato oppure no?

Un’attenta analisi porta a riflettere e il mondo dei social ci mette del suo. “Gennaro Nocerino è Liberato, ok, ma chi è Gennaro Nocerino?”, si legge con ironia sui social. Crolla l’immaginario secondo cui sotto il cappuccio di Liberato si potesse nascondere un cantante campano già noto, come Livio Cori – che tuttavia aveva già smentito categoricamente ogni ipotesi sul suo conto. Ma resta il dubbio: chi è Gennaro Nocerino? E soprattutto: è davvero Gennaro Nocerino colui che si nasconde dietro Liberato?

Si mette a confronto un video di Hot Spell/Herr Styler, alias Gennaro Nocerino, con la voce di Liberato. Effettivamente simili. Poi l’analisi, attraverso i dati Siae, di alcuni brani.

In We Came From Napoli appare il nome di Nocerino e non quello di Liberato. Poi il progetto Future Romance – Florius, Bawrut e Gennaro Nocerino – che vanta tra gli autori Liberato e non Nocerino, neanche iscritto alla Siae. Da qui l’ipotesi che Gennaro Nocerino potesse essere in realtà iscritto con lo pseudonimo Liberato. Perché allora alternare i due nomi e non utilizzare sempre lo stesso?

Spunta quindi l’ipotesi che il progetto Liberato possa nascondere in realtà un collettivo di autori e cantautori campani, forse anche produttori. Questo potrebbe spiegare perché in Siae viene utilizzato ma non sempre in sostituzione di Nocerino.

Liberato e Gennaro Nocerino nel libro del 2018

Dobbiamo fare un passo indietro e arrivare fino al 2018, quando viene pubblicato il libro Io Non Sono Liberato, a cura di Gianni Valentino. Tante teorie ed ipotesi tra le pagine al punto che l’autore era già arrivato ben 4 anni fa alla stessa conclusione. Aveva ipotizzato quindi che Gennaro Nocerino fosse Liberato e lo aveva contattato per le dovute conferme.

Nocerino, però, aveva rifiutato ogni confronto. Una prova schiacciante? Non proprio. Se è vero che il rifiuto potrebbe essere ricondotto all’intenzione di non confermare le ipotesi dell’autore, va ricordato che invece una smentita sarebbe stata più facile e immediata rispetto al mancato commento che lascia aperte altre strade. Forse Nocerino è coinvolto nel progetto Liberato, ma non è di certo l’unico.