Di nuovo una posizione di Morgan su Sanremo, di nuovo un corto circuito tra il cantautore brianzolo e i suoi colleghi e di nuovo volano accuse pesanti.

A questo giro il nuovo interlocutore è Max Casacci, chitarrista dei Subsonica che Marco Castoldi chiama ironicamente “capo” a seguito dell’episodio che in questi giorni sta tenendo banco. Lo scontro tra i due artisti lascia oltremodo interdetti, se pensiamo che Subsonica e Bluvertigo, insieme, hanno chiuso in bellezza gli anni ’90 con il capolavoro Discolabirinto.

Tuttavia un’amicizia resta, e i Bluvertigo insieme alla band torinese hanno partecipato al tributo a Franco Battiato Invito Al Viaggio nel 2021 creando tanto hype tra i loro fan. Da quella rimpatriata, oggi, ha inizio la nostra storia, specialmente dopo l’ultima intervista concessa da Morgan al Corriere della Sera.

Castoldi sostiene che Max Casacci avrebbe rifiutato una proposta di collaborazione tra i Bluvertigo e i Subsonica, un’accusa alla quale il chitarrista della band di Samuel Romano si è subito sentito di replicare.

Casacci, infatti, in un post su Instagram racconta la sua versione dei fatti:

“Morgan propose di cogliere l’occasione [dell’hype esploso dopo il concerto per Battiato, ndr], di adattare uno dei suoi brani nel cassetto e di presentarci insieme nientemeno che a Sanremo “.

Morgan avrebbe dunque proposto ai Subsonica una partecipazione congiunta a Sanremo, secondo Casacci.

Morgan ha replicato a Max Casacci con una memo vocale postata su Instagram. Sostanzialmente, Castoldi accusa il chitarrista dei Subsonica di dire “un sacco di balle”.

Secondo Morgan non ci sarebbe stata alcuna proposta di partecipare a Sanremo:

“Non ho mai proposto di andare a Sanremo ai Subsonica, non mi interessa Sanremo tantomeno fare collaborazioni con chi non ha rispetto di me. Credo che qualcuno si sia bevuto il cervello“.