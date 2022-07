Michele Canova a Rolling Stones lo conferma (finalmente): sì, Xdono di Tiziano Ferro ha proprio un passaggio preso da un brano famosissimo di R.Kelly.

Era il 2001 quando un giovanissimo Tiziano Ferro lavorava a Xdono con il produttore Michele Canova, suo singolo d’esordio che lo avrebbe portato ad essere conosciuto in Europa e in Sud America da lì a poco, con numerose versioni in lingua. Da quel momento sono trascorsi 21 anni e finalmente la verità viene a galla. Effettivamente, in quel pezzo, ci sono alcune note che ricordano sfacciatamente un’altra canzone.

“Tiziano era un bel ragazzo, cantava bene; io avevo capito come copiare il suono che da sempre piaceva a lui”, ricorda Michele Canova. Sì, copiare. Probabilmente nessuno avrebbe mai immaginato che quel brano sarebbe poi entrato in tutte le classifiche. Parallelamente al grande successo di Ferro si è gridato al plagio. Xdono ricordava Did You Ever Think di R.Kelly nel giro del ritornello e solo adesso apprendiamo da Michele Canova che quel passaggio era volutamente copiato.

“Era proprio presa di peso da un pezzo di R. Kelly. Io e Tiziano ci siamo guardati, mentre eravamo in studio: «Facciamo la marachella? Sì, dai: facciamola». E così semplicemente risuonai il pezzo”, le parole del produttore che spiega anche – più di 20 anni dopo – di non aver mai commesso un illecito.

Nella musica, se la parte in questione viene risuonata, giuridicamente non ci sono gli estremi per procedere. Canova ricorda anche lettere degli avvocati, arrivate in contemporanea con il grande (ed inaspettato) successo di Xdono. “Ma poi in realtà, legalmente parlando, non poterono farci nulla”.