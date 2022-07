La Brea 2 ci sarà? È ciò che si chiederà il pubblico stasera, 27 luglio, quando andrà in onda il finale della prima stagione della serie tv targata NBC.

La Brea, di genere mystery drama, è stata creata e prodotta da David Appelbaum.

Al centro della storia c’è un’enorme voragine che si apre nel cuore di Los Angeles, inghiottendo centinaia di persone ed edifici. Un gruppo di uomini e di donne si ritrova in una misteriosa terra primordiale a combattere per sopravvivere, mentre chi non è precipitato cerca in tutti i modi di ricongiungersi con i propri cari. Ma dove si trovano in realtà, in un altro luogo o in un altro tempo?

Si intitola Nessuna via d’uscita l’episodio 1×10 di La Brea in onda stasera, nonché finale di stagione, di cui vi riportiamo la sinossi:

Eve cerca di convincere Silas a lasciare che suo nipote varchi la luce, ma il vecchio non ha alcuna intenzione di perderlo. Lilly é decisa a portare la mappa della Aldridge a Isaiah, mentre Gavin e Izzy sanno che si aprirà una voragine a Seattle e si preparano ad andarci.

Nel cast della serie tv: Natalie Zea nel ruolo di Eve Harris; Eoin Macken è Gavin Harris; Diesel La Torraca è Isaiah; Chiké Okonkwo è Ty Coleman; Karina Logue è Marybeth Hill; Zyra Gorecki è Izzy Harris; Jack Martin è Josh Harris; Veronica St. Clair è Riley Velez; Rohan Mirchandaney è Scott Israni; Lily Santiago è Veronica Castillo; Chloe De Los Santos è Lilly Castillo; Michelle Vergara Moore è Ella Jones; Jon Seda è il Dottor Sam Velez; Josh McKenzie è Lucas Hayes; Nicholas Gonzalez è Levi Delgado; e Tonantzin Carmelo interpreta Paara.

La Brea 2 ci sarà: la serie è stata rinnovata per una seconda stagione da NBC che andrà in onda a settembre negli Stati Uniti.

Il finale de La Brea va in onda nella seconda serata di Italia1.

