Il trailer di Echoes mostra le prime scene inedite della miniserie in sette episodi che sarà disponibile su Netflix da venerdì 19 agosto. Il mistery thriller, ideato dal creatore di Tredici Brian Yorkey, racconta la storia delle gemelle identiche Leni e Gina, che condividono un pericoloso segreto. Fin da bambine si sono scambiati segretamente le vite, fino ad alternarsi l’un l’altra anche da adulte e avere così una doppia vita: condividono due case, due mariti e un figlio, ma un evento inatteso sconvolgerà le loro vite intrecciate.

Al centro del trailer di Echoes ci sono le gemelle interpretate da Michelle Monaghan: quando Leni scompare, si inizia a sospettare di un rapimento. “Potrebbe essere stata rapita“, dice suo marito, Jack (interpretato da Matt Bomer), prima di vedere un cavallo sporco di sangue.

Il trailer di Echoes sembra introdurre anche i sospetti di Gina sulla vita matrimoniale della sorella, fino a chiedere a Jack se qualcosa andasse storto tra loro. “Cosa ti ha detto?” è la risposta dell’uomo, che sembra implicare più di un problema nella coppia. Ma cosa ha determinato la scomparsa di Leni e come si comporteranno i membri della famiglia? E quanti segreti si nascondono nelle vite delle due gemelle? Domande a cui la trama risponderà anche grazie ad altri personaggi: oltre che da Monaghan e Bomer, Echoes è interpretata da Daniel Sunjata (nel ruolo del marito di Gina, Charlie), Ali Stroker (nel ruolo della sorella di Leni e Gina, Claudia), Karen Robinson (nel ruolo dello sceriffo Louise Floss), Rosanny Zayas (come la vice sceriffo Paula Martinez), Michael O’Neill (nel ruolo del padre delle gemelle Victor), Celia Weston (come la loro nonna Georgia Taylor), Gable Swanlund (come la figlia di Jack e Leni, Mathilda), Tyner Rushing (nel ruolo della madre di Leni e Gina, Maria), Alise Willis (nei panni della migliore amica di Leni, Meg) e Maddie Nichols (nei panni della baby sitter di Mathilda, Natasha). Infine Hazel e Ginger Mason interpretano Leni e Gina da adolescenti.

Ecco il trailer di Echoes, scritta e co-prodotta da Brian Yorkey e Quinton Peeples, che fanno anche da co-showrunner.