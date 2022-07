C’è una data d’uscita per Fate The Winx Saga 2. La seconda stagione della serie Netflix, adattamento live-action della serie animata Winx Club di Iginio Straffi, arriverà sulla piattaforma il 16 settembre.

Lo stesso Netflix lo ha annunciato tramite un video pubblicato sui social. In aggiunta, la piattaforma ha anche svelato i primi dettagli sul nuovo ciclo di episodi.

Secondo la sinossi ufficiale: “La scuola è tornata in sessione sotto l’autorità militante dell’ex direttrice di Alfea, Rosalind. Senza i Bruciati, Dowling “scomparso” e Silva imprigionata per tradimento, la scuola Alfea è cresciuta rispetto lo scorso anno: c’è nuova magia, nuove storie d’amore e nuovi volti. Ma quando le fate iniziano a scomparire nella notte, Bloom e le sue coinquiline scoprono una pericolosa minaccia in agguato nell’ombra. Uno che dovranno fermare prima che devasti l’intero Altromondo.”

Atteso il debutto di alcune new entry di Fate The Winx Saga 2: di Paulina Chávez nei panni della fata della terra Flora, Daniel Betts nel ruolo del professor Harvey e la candidata all’Oscar Miranda Richardson interpreta la direttrice Rosalind.

Confermati i membri del cast della prima stagione: Abigail Cowen è Bloom; Hannah van der Westhuysen è Stella; Precious Mustapha è Aisha; Eliot Salt è Terra; Elisha Applebaum interpreta Musa; Sadie Soverall è Beatrix; Freddie Thorp è Riven; Danny Griffin è Sky; Theo Graham è Dane; Jacob Dudman è Sam; Ken Duken è Andreas; e Rob James Collier nel ruolo di Silva.

Fate The Winx Saga è uscito nel gennaio 2021 con la prima stagione. La protagonista è Bloom, studentessa della scuola di Alfea, un istituto nascosto al mondo degli esseri umani che addestra aspiranti fate. La ragazza non è come le sue coetanee: cresciuto tra gli umani, possiede un potere enorme ma anche pericoloso, in grado di distruggere entrambi i mondi. Bloom dovrà imparare a controllarlo e a conoscere meglio se stessa. È il primo adattamento live-action del mondo animato creato da Iginio Straffi.

Brian Young sarà ancora una volta showrunner, produttore esecutivo insieme a Judy Counihan, Kris Thykier, Joanne Lee e Cristiana Buzzelli. Di seguito l’annuncio della data della seconda stagione, pubblicato da Netflix:

