Bisogna analizzare con grande attenzione, in queste ore, la storia relativa agli aumenti abbonamento Amazon Prime. A prescindere dal fatto che abbiate deciso di sottoscrivere un abbonamento mensile o annuale, infatti, a partire da metà settembre andrete incontro a rinnovi che comporteranno costi più elevati, come del resto vi abbiamo riportato nella giornata di ieri con un altro articolo. Se da un lato c’è chi si chiede come disdire tutto, non avendo intenzione di accettare i rincari che sono stati resi ufficiali poco più di 24 ore fa, al contempo non dobbiamo dimenticarci di chi spera in un passo indietro dello store.

Gli ultimi aggiornamenti su Codacons che vuole far annullare gli aumenti abbonamento Amazon Prime

Scenario poco probabile quello che porta all’annullamento degli aumenti abbonamento Amazon Prime, è opportuno premetterlo, ma è altrettanto vero che l’iniziativa di Codacons merita di essere seguita. Se non altro perché dà un segnale al colosso americano di “non immobilismo” al cospetto di politiche sui prezzi che non lasciano indifferenti. In particolare, l’associazione ritiene alcuni elementi della comunicazione di Amazon poco idonei al momento storico che stiamo vivendo. Il rincaro, infatti, non sarebbe congruo rispetto all’inflazione e ad altri parametri di cui si fa riferimento nel messaggio di posta elettronica inviato ai clienti.

Premesso che tutti possano disdire, evitando in questo modo di toccare con mano gli aumenti abbonamento Amazon Prime, pare che Codacons abbia chiesto ufficialmente un incontro alla divisione italiana dell’azienda. Si spera di evitare in primis ulteriori aumenti in futuro, ma soprattutto si vuole trovare un punto di incontro per far abbassare la percentuale dei rincari ufficializzati a fine luglio. Impresa quasi impossibile, ma vale la pena seguire la vicenda.

Secondo voi Codacons riuscirà a limitare i danni in merito agli aumenti abbonamento Amazon Prime?