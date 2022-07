Claudio Baglioni all’Arena di Verona stasera, mercoledì 27 luglio, replica il successo della scorsa serata e chiude la tournée estiva del 2022. i ferma qui, per il momento, il Dodici Note Tutti Su Tour che ha toccato le Terme di Caracalla di Roma e il Teatro Greco di Siracusa per una serie di appuntamenti eccezionali tra giugno e luglio.

Oggi cala il sipario. In scaletta nel concerto di Claudio Baglioni all’Arena di Verona i suoi maggiori successi per una serata tutta da cantare.

Biglietti per Claudio Baglioni all’Arena di Verona

Sono quasi esauriti i biglietti per Claudio Baglioni all’Arena di Verona, anche per la seconda data in scena stasera, mercoledì 27 luglio 2022. Gli unici posti ancora disponibili in quantità limitata sono quelli nel settore della gradinata numerata visibilità laterale ridotta, in vendita al prezzo di 35 euro su TicketOne e nei punti vendita abituali dislocati in tutto il territorio italiano.

Per i fa di Baglioni, quella di stasera è l’ultima possibilità per assistere ad un suo concerto nell’estate 2022. Si potrà accedere al concerto di oggi anche con i biglietti già acquistati per il concerto che si sarebbe dovuto tenere il 12 settembre 2021, posticipato causa covid.

Scaletta di Claudio Baglioni all’Arena di Verona

La scaletta di Claudio Baglioni all’Arena di Verona è basata sui concerti precedenti dello stesso artista nell’ambito del tour 2022.