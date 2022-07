Delitti in Paradiso 11 debutta su Rai2 il 27 luglio, col primo dei nuovi episodi in prima tv: la commedia poliziesca franco-inglese, ambientata nell’immaginario atollo caraibico di Saint Marie, torna con la stagione più recente, trasmessa da BBC nel Regno Unito all’inizio di quest’anno.

Delitti in Paradiso 11 andrà in onda con un episodio a settimana ogni mercoledì in prima serata su Rai2, a partire dalle 21:20, subito dopo il Tg2 Post. Sarà seguita dalla prima stagione di Professor T., anche in questo caso in prima visione per l’Italia.

Il primo episodio di Delitti in Paradiso 11, dal titolo Le Apparenze Ingannano, vede il protagonista Neville Parker (interpretato da Ralf Little) affrontare il caso di un omicidio eccellente: un uomo, considerato integerrimo da tutta la comunità isolana, viene ritrovato cadavere, accoltellato accanto ad un telefono pubblico. Ben presto, un’indagine approfondita da parte dell’ispettore e della sua squadra farà emergere il passato piuttosto movimentato dell’uomo.

Delitti in Paradiso 11 vedrà l’addio a Joséphine Jobert, che ha interpretato il personaggio di Florence Cassel dalla quarta all’ottava stagione e poi ancora dalla decima all’undicesima. Come le precedenti, anche questa stagione della serie creata da Robert Thorogood è composta da 8 episodi.

La programmazione di Delitti in Paradiso 11 si accompagna su Rai2 con quella di Professor T., che debutta subito dopo la première del poliziesco nella stessa data, col primo episodio dal titolo Il Peso della Coscienza. Si tratta di uno dei remake dell’omonima serie belga, incentrata su un professore di criminologia dotato di intelligenza fuori dal comune e affetto da disturbo ossessivo-compulsivo, che diventa consulente di polizia per le indagini sui casi più intricati. Questo rifacimento inglese ha debuttato nel 2021 nel Regno Unito e arriva il 27 luglio in prima tv in Italia, in seconda serata su Rai2.

