Se siete interessati ad acquistare uno smartphone di stampo Apple ad un prezzo più vantaggioso, non potete lasciarvi scappare l’offerta odierna presente su Amazon e che riguarda l’iPhone 12 nero da 128GB di memoria interna. Rispetto infatti agli altri giorni, ecco che è possibile sfruttare uno sconto maggiore che vi permetterà di avere tra le mani questo iPhone 12 ad un prezzo molto più conveniente. L’offerta odierna di Amazon fa infatti leva sul 20% di sconto applicato al prezzo di listino di tale modello di smartphone Apple, ossia 889 euro.

Alcuni dettagli sul prezzo per iPhone 12 più basso di sempre su Amazon a fine luglio: offerta in Italia

Ulteriore rilancio, dunque, dopo quello dei giorni scorsi. Ciò significa che il costo finale dell’iPhone 12 nero da 128GB è di 707 euro, risparmiando quindi un bel po’ di euro rispetto ad un bel po’ di tempo fa. Si può tranquillamente dire come sia attualmente il prezzo più conveniente presente in circolazione per questo tipo di device di stampo Apple, per questo l’offerta risulta essere assolutamente irrinunciabile. L’unica pecca è bisogna attendere qualche settimana in più per averlo a casa propria.

Offerta Novità Apple iPhone 12 (128GB) - nero Display Super Retina XDR da 6,1"

Ceramic Shield, più duro di qualsiasi vetro per smartphone

Questo iPhone 12 nero da 128GB di memoria interna non è infatti attualmente disponibile sul sito di e-commerce, ciò inevitabilmente ne fa allungare i tempi di consegna. Per un prezzo di questo tipo vale sicuramente la pena aspettare e tra l’altro è possibile anche pagare il tutto a rate grazie a Cofidis, dilazionando nel tempo la spesa totale. Vediamo a questo punto quali sono le caratteristiche di rilievo di questo iPhone 12. In primis parliamo di un top di gamma che si presenta con un display Super Retina XDR da 6,1 pollici ed è realizzato con il Ceramic Shield, il vetro per smartphone più resistente presente in circolazione.

Punto di forza è senza dubbio il comparto fotografico, grazie alla presenza di un evoluto sistema a doppia fotocamera da 12MP (ultra-grandangolo, grandangolo) con modalità Notte, Deep Fusion, Smart HDR 3 e registrazione video HDR a 4K in Dolby Vision ed una fotocamera anteriore TrueDepth da 12MP con modalità Notte e registrazione video HDR a 4K in Dolby Vision. Non manca il 5G e la resistenza all’acqua ed alla polvere.

