Una birra al giorno toglie il medico di torno. Il proverbio è un po’ diverso, ma nella sostanza questa frase non è sbagliata. Secondo uno studio della Washington University, pubblicato sulla rivista The Lancet, l’abitudine a bere una bottiglia di birra o un bicchiere di vino quotidianamente ha effetti benefici sulla salute degli over 40. In particolare il consumo moderato di queste bevande aiuta il nostro organismo a combattere il rischio di patologie cardiovascolari e a prevenire il diabete di tipo 2.



Secondo i ricercatori birra e vino possono innalzare il livello di colesterolo buono (HDL) nel sangue oltre a svolgere un effetto antiossidante. Inoltre l’alcol migliora anche il livello di glucosio e di adiponectina, un ormone che rende l’organismo più sensibile all’insulina.



Gli studiosi della Washington University, sulla base dei dati del Global Burden of Disease, contenente informazioni sulla salute delle persone di tutto il mondo, hanno creato un modello per calcolare rischi e benefici dell’alcol. Ebbene, i risultati hanno confermato che un consumo quotidiano moderato di alcol riduce “il rischio di alcune condizioni prevalenti in età avanzata, come la cardiopatia ischemica e il diabete”.



Diverso è il discorso riguardante i giovani, per cui l’abitudine a bere alcolici può essere la causa di problematiche serie come lesioni, incidenti stradali e suicidio.