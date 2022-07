Le Due Facce della Legge arriva al finale di stagione su Giallo. Stasera 26 luglio si concludono le repliche della serie poliziesca francese, che segue le vicende di una poliziotta Vanessa Tancelin (Constance Gay) e di una giudice processuale Justine Rameau (Claire Borotra) che collaborano insieme ai vari casi criminali per assicurare i colpevoli alla giustizia.

Si parte dall’episodio 1×11 dal titolo Divorzio Atto Finale, di cui vi riportiamo la sinossi:

Aurélie Chataignier, violinista, viene a sporgere denuncia per stupro e accusa il suo direttore d’orchestra, Vincent Lemeur. Dalle indagini emerge una mancanza di prove, fino a quando la giovane un video in cui lui ammette di averla violentata sei mesi fa. Il caso era già stato portato in tribunale. La legge è chiara: non puoi essere processato due volte per lo stesso reato dopo che il colpevole è stato assolto. Come può la giustizia difendere una giusta causa senza avere i mezzi legali per farlo?

La serata si conclude con l’episodio 1×12, nonché finale di stagione dal titolo Gas Letale:

La guardia di una fabbrica chimica muore durante l’intrusione di un violento gruppo di eco-attivisti. Le indagini della polizia smascherano l’assassino, ma si tratta di un poliziotto sotto copertura, in questo caso un caro amico di Vanessa. Cosa fare: denunciarlo? Rischiando di far deragliare una missione di polizia che confonderebbe il gruppo e impedirebbe un attacco a una fabbrica inquinante?

La serie si è conclusa in Francia lo scorso anno e al momento non c’è ancora stato un rinnovo per la seconda stagione, anche se Anne Didier, a capo della direzione televisiva di France Télévisions ha dichiarato: “È scritto, quindi speriamo con tutto il cuore che ci sarà una stagione 2. In seguito, è il pubblico che decide su questo genere di cose. Ma penso che tutti lo vogliamo davvero, incluso il canale a cui piace molto la serie.”

L’appuntamento con Le Due Facce della Legge è su Giallo alle 21:10.

Continua a leggere su optimagazine.com.