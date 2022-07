Quando si ha intenzione di risparmiare acquistando un prodotto Apple, un aiuto concreto arriva dai ricondizionati certificati della stessa azienda di Cupertino e quest’oggi ritroviamo un prezzo piuttosto vantaggioso per quanto riguarda gli AirPods Pro ricondizionati presenti su Amazon. Se avete bisogno di auricolari wireless di qualità, sicuramente gli AirPods sono tra i migliori sul mercato e possono essere utilizzati anche se si ha un dispositivo Android.

Il ritorno degli AirPods Pro ricondizionati su Amazon il 26 luglio: la nuova offerta di fine mese

Altra promozione, dunque, dopo quella dei giorni scorsi. Vediamo a questo punto nel dettaglio in cosa consiste l’offerta odierna di Amazon per questi AirPods Pro ricondizionati. Questi auricolari di ultima generazione sono disponibili al prezzo di 175 euro, un bel risparmio rispetto al modello considerato nuovo di zecca che si ritrova ad un costo di oltre 200 euro. Per quanto riguarda l’aspetto di ricondizionato certificato di tali accessori Apple bisogna semplicemente sapere che si tratta di un prodotto sottoposto ad un processo di pulizia e di sostituzione delle parti non funzionanti, rimesso poi completamente a nuovo.

Può capitare insomma di fare i conti con qualche difetto appena uscito dal processo produttivo e qui semplicemente Apple si occupa di risolvere il problema, rigenerandolo, ma a quel punto non può essere più considerato nuovo. Ecco quindi come nascono i prodotti ricondizionati certificati a marchio Apple ed il vantaggio è dato dal prezzo che chiaramente risulta essere più basso. Per quanto riguarda le specifiche tecniche di questi AirPods Pro ricondizionati siamo di fronte ad un prodotto che si ritrova con la cancellazione attiva del rumore, in modo da essere totalmente immersi nel suono.

C’è poi la modalità trasparenza per ascoltare ciò che accade intorno, lasciando la possibilità di essere più attenti anche quando si ascolta la musica. Questi AirPods Pro ricondizionati sono poi dotati di tre dimensioni per quanto riguarda gli inserti in silicone, adattandosi alla forma di ogni orecchio. Sono inoltre resistenti all’acqua ed al sudore, con la caratteristica dell’Adaptive EQ che sintonizza automaticamente la musica alla forma del vostro orecchio. Sta ora a voi decidere se approfittare o meno di quest’offerta.