Da domani 27 luglio si potrà effettuare l’iscrizione al Registro pubblico delle opposizioni per il proprio numero mobile di cellulare o smartphone. La lunga attesa è finita e si potrà finalmente mettere la parola fine (e comunque limitare fortemente) le telefonate di telemarketing fastidiose. Come accaduto già per i recapiti fissi e per le e-mail, ogni cittadino potrà ora scegliere se ricevere o meno i contatti a scopi commerciali.

Mancano solo 24 ore al via all’iscrizione al Registro pubblico delle Opposizioni e sappiamo che la procedura sarà possibile attraverso un form da compilare sull’apposito sito, ma disponibile solo a partire da domani 27 luglio. Nell’attesa, sono già state rese note altre modalità di registrazione agli elenchi di numerazioni inibite per le attività dei call center. La procedura sarà infatti possibile anche attraverso il numero verde 800 957 766 nel caso di contatto da utenze fisse. Al contrario, il recapito di riferimento per i numeri cellulari sarà lo 06 42986411. Per finire, l’operazione potrà essere eseguita anche inviando un apposito modulo all’indirizzo iscrizione@registrodelleopposizioni.it.

Non c’è dubbio che al via all’iscrizione al Registro pubblico delle opposizioni di domani 27 luglio, in molti procederanno subito alla registrano degli elenchi sperando di non essere più infastiditi in alcun modo da telefonate moleste. Come riportato negli ultimi giorni, ci sono tuttavia dei dubbi sull’efficacia dello strumento dovuti a due casistiche particolari. In effetti, il Registro non si applica per i call center che operano dall’estero e tanto meno multe e sanzioni non possono essere associate a quelle aziende che operano nella quasi o totale illegalità. Insomma, la macchina che si sta mettendo in moto potrà di certo essere utile in molti casi ma non può essere considerata la soluzione definitiva al problema di telemarketing selvaggio e dunque andranno monitorati di certo i risvolti futuri.

