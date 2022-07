E’ tempo di ferie. La valigia è piena. Si parte! Ma attenzione a non dimenticare le buone abitudini per godere di una vacanza che possa dare benessere sia fisico che mentale.



Che si decida di andare al mare o in montagna, l’importante è ricordarsi alcune semplici regole.



Innanzitutto, in vacanza la parola d’ordine è rilassarsi. Mettete da parte tutti i problemi della quotidianità e pensare a ricaricare le batterie del cervello. Meglio distogliere gli occhi dallo schermo dello smartphone, asciar perdere i social e godersi il tempo libero, il cibo, la natura. Prendetevi un quarto d’ora al giorno per pensare solo a voi stessi, fatevi aiutare dalla meditazione e dal silenzio.



Le vacanze sono il momento in cui bisogna dedicarsi a ciò che si ama e che si trascura durante il resto dell’anno per motivi di tempo. Quindi dedicatevi ad un hobby particolare, come disegnare, suonare uno strumento, fare passeggiate nella natura, leggere un libro. Insomma, prendetevi cura della vostra persona.



Tra le attività consigliate durante le vacanze ci sono anche quelle che mirano al benessere del corpo, oltre che della mente. E’ dunque un’abitudine sana fare attività fisica. Non c’è bisogno di allenamenti impegnativi, basta tenere il fisico allenato e sfruttare i luoghi in cui si sceglie di trascorrere le proprie vacanze per fare un po’ di esercizio. Al mare potete fare un po’ di corsa sulla spiaggia, nuotare, sciogliere i muscoli con esercizi rilassanti in acqua. La montagna è perfetta per passeggiate in sentieri alberati, escursioni in bicicletta, jogging.



E’ sempre importante, anche in vacanza, fare molta attenzione all’alimentazione. Mangiare sano, in modo bilanciato, preferendo frutta e verdura fresca di stagione, aiuta a sentirci in forma e a goderci ogni momento. Ciò non vuol dire rinunciare a una bibita fresca in spiaggia o a un aperitivo con gli amici. Però è sempre consigliabile optare, al posto di un drink alcolico o zuccherato, per un frullato o un centrifugato di frutta.



Infine, ricordatevi di bere tanto e per tutto il giorno. Ciascuno di noi dovrebbe idratarsi sempre, bere almeno due litri di acqua al giorno. Soprattutto se fa molto caldo, l’idratazione diventa fondamentale.