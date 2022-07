Siamo ormai a conoscenza che, insieme al nuovo RAZR 3, Motorola è pronta a lanciare sul mercato cinese il prossimo 2 agosto 2022, anche lo smartphone Edge X30 Pro, dotato di una fotocamera da ben 200MP di Samsung e di un processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1. La conferma arriva da Geekbench, dove l’ammiraglia è stata messa a confronto e non sorprende che abbia rivelato potenti risultati in termini di prestazioni. Questo device, probabilmente, potrebbe giungere sul mercato italiano con il nome di Motorola Edge 30 Ultra.

Secondo quanto riferito in anticipo all’interno della scheda (dello scorso 25 luglio) di Geekbench dei prossimi smartphone pronti alla commercializzazione, il nuovo Motorola Edge X30 Pro dovrebbe essere alimentato dal SoC Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm, che offre velocità di clock massime di 3,19 GHz, supportato da 12GB di memoria RAM e 512GB di spazio di archiviazione. Il sistema operativo preinstallato sarà Android 12, nell’attesa di ricevere Android 13, ma il telefono verrà lanciato prima in Cina con un’interfaccia pesantemente modificata. Per quanto riguarda le altre specifiche tecniche, il nuovo dispositivo del produttore statunitense includono una batteria da 5000mAh dotata di supporto per la ricarica rapida a 125W, di un sensore ultra-grandangolare da 50MP e 12MP per la selfie-cam.

ARTICOLI CORRELATI

Tuttavia, come già accennato ad inizio articolo, il lancio ufficiale è previsto in Cina per il 2 agosto ed è allora che si alzerà il sipario rivelando tutti i dettagli possibili, compresi i prezzi e la disponibilità del device. Malgrado il Motorola Edge X30 Pro (che da noi forse si chiamerà Edge 30 Ultra) sarà un top di gamma della società a stelle e strisce, certamente tra questo smartphone ed il nuovo RAZR 3, si pensa che è proprio quest’ultimo ad essere il più atteso dell’evento di presentazione.

Continua a leggere su optimagazine.com