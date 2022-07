Fuori Anna Pettinelli, detto Arisa. Fuori Veronica Peparini, dentro Emanuel Lo. Da giorni ormai non si parla che della nuova formazione del corpo docenti di Amici 2022/2023. Mancano conferme ufficiali ma sembra proprio che Maria De Filippi rinunci al supporto di Veronica Peparini nel ballo.

Perché Veronica Peparini lascia Amici dopo anni di proficua collaborazione? In tanti se lo chiedono e l’ipotesi più gettonata sul web è quella che vocifera malumori con il programma. Per questo motivo Veronica sarebbe fuori dal corpo docenti di Amici di Maria De Filippi.

Ne parla anche il blogger Amedeo Venza, che su Instagram accenna a fonti vicine alla Peparini e al suo fidanzato, Andreas Muller, conosciuto proprio tra i banchi della scuola Mediaset.

In una Instagram Story, il blogger scrive: “Dietro l’uscita di scena di Veronica Peparini potrebbero esserci dei malumori con il programma. Lo fanno sapere fonti vicine all’insegnante di ballo e ad Andreas (suo fidanzato e ex ballerino del programma)”.

Stando a quanto sembra emergere in queste ore, dunque, l’addio di Veronica Peparini ad Amici potrebbe nascondere problemi con la produzione – o magari addirittura con la stessa conduttrice – tali da non consentire il mantenimento di quella stima reciproca durata per anni. E il programma ne risentirà.

Professionista eccellente, innanzitutto, Veronica era anche la voce fuori dal coro nella categoria danza e più volte ha difeso a spada tratta meritevoli allievi del ballo dinanzi alle aspre critiche della collega di Classico Alessandra Celentano. Inutile negarlo: anche le polemiche tra la Peparini e la Celentano sul ballo rappresentavano un motivo per seguire le vicende dei protagonisti di Amici.

La notizia dell’abbandono di Veronica raggiungere la rete dalle prime indiscrezioni sul cast della prossima edizione. Vedremo se verranno confermate.