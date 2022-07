Due settimane dopo il rilascio del quarto aggiornamento beta, il colosso di Seul ha rilasciato anche il quinto per i Samsung Galaxy Watch 4 e Watch 4 Classic. L’upgrade risolve molti bug e migliora le prestazioni degli smartwatch. Come riportato da ‘SamMobile‘, il nuovo aggiornamento ha una versione del firmware che termina con ‘ZVG7‘ ed una dimensioni di download pari a 169,58MB (non proprio pochi per un upgrade riservato agli indossabili).

Secondo il registro delle modifiche, l’upgrade migliorerà la stabilizzazione del quadrante, risolverà i problemi di autorizzazione relativi all’orologio ed alle complicazioni meteorologiche nel quadrante della dashboard digitale, oltre a mettere a tacere il disturbo relativo ai quadranti scaricati che non vengono recuperati. Alcuni utenti del Samsung Galaxy Watch 4 che eseguono la One UI Watch 4.5 beta hanno dovuto affrontare problemi di chiusura forzata durante l’utilizzo di una complicazione assai popolare, poi risolti con il nuovo upgrade. La società ha anche risolto il problema di compatibilità della visualizzazione a bolle con l’app di messaggistica Line. Durante il ciclismo, lo schermo si attiverà rapidamente per visualizzare il quadrante dell’orologio (un altro aspetto che potrebbe fare assai piacere agli utilizzatori dell’orologio intelligente del produttore asiatico, presto sostituito dal Samsung Galaxy Watch 5, che comunque non gli toglierà l’importanza maturata in questo tempo).

Il produttore asiatico ha anche migliorato la precisione dell’app Compass, ridotto il consumo energetico e migliorato le prestazioni di ricarica della serie dei Samsung Galaxy Watch 4 con il nuovo aggiornamento beta. Per eseguire l’upgrade all’ultima versione beta, è necessario installare l’ultimo upgrade (2.2.11.220718) dell’app plug-in Samsung Galaxy Watch 4 Manager sul telefono. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

