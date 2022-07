In Nome del Cielo è la nuova proposta di Disney+ per l’estate, ma l’uscita annunciata per il 27 luglio slitterà di circa un mese: la serie targata FX, ispirata al bestseller true crime di Jon Krakauer, arriverà nel catalogo della piattaforma solo il 31 agosto, con tutti gli episodi subito disponibili.

In Nome del Cielo ricostruisce gli eventi che hanno portato all’omicidio di Brenda Wright Lafferty (interpretata da Daisy Edgar-Jones) e della sua bambina in un sobborgo di Salt Lake Valley, nello Utah, nel 1984. Mentre il detective Jeb Pyre (Andrew Garfield) indaga sulla famiglia Lafferty, scopre verità sepolte sulle origini della religione LDS e sulle conseguenze atroci di una fede inflessibile. Le scoperte di Pyre, un devoto mormone, lo portano a mettere in discussione la sua stessa fede. La serie è l’adattamento del libro edito in Italia da Mondadori, dal titolo In nome del cielo. Una storia di fede violenta.

In Nome del Cielo, accanto all’astro nascente Garfield, apprezzatissimo nel commovente musical Tick, Tick… Boom! diretto da Lin-Manuel Miranda, vede nel cast anche Sam Worthington, Denise Gough, Wyatt Russell, Billy Howle, Gil Birmingham, Adelaide Clemens, Rory Culkin, Seth Numrich, Chloe Pirrie e Sandra Seacat.

In Nome del Cielo è creata dal premio Oscar Dustin Lance Black, che è anche showrunner e produttore esecutivo della serie insieme a Brian Grazer, Ron Howard e Anna Culp per Imagine Television. Altri produttori sono Jason Bateman e Michael Costigan di Aggregate Films, David Mackenzie e Gillian Berrie. Prodotta da FX Productions, Under the Banner of Heaven (questo il titolo originale) sarà distribuita in esclusiva da Disney+, la piattaforma streaming di Disney, che ha appena diffuso una vasta galleria di immagini promozionali della serie.

