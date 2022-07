Si torna a parlare di Samsung Galaxy S23 Ultra in queste ore, in relazione alla possibile evoluzione del tanto discusso zoom fotocamera. Premesso che quello del Samsung Galaxy S22 Ultra presenta si focalizzi su un teleobiettivo che fornisce uno zoom ottico 10x, pare che non assisteremo a rivoluzioni sotto questo punto di vista. Vediamo dunque in quale direzione stiano andando le indiscrezioni di oggi 26 luglio, alla luce dei progetti portati avanti dal produttore coreano per il top di gamma già oggi molto atteso.

Cosa dobbiamo aspettarci dal Samsung Galaxy S23 Ultra con zoom fotocamera: le ultime indiscrezioni

Un altro elemento da prendere in considerazione, dunque, dopo le ipotesi sul device che abbiamo avanzato in mattinata. In particolare, pare che Samsung rimarrà con il teleobiettivo con zoom ottico da 10 megapixel e 10x in merito al nuovo Samsung Galaxy S23 Ultra. Il prodotto e la lente che hanno visto la luce nel 2022 ad oggi soddisfano il produttore asiatico, motivo per il quale non ci si attende scossoni in vista del nuovo anno. Un passo indietro per alcuni, visto che nelle scorse settimane si dava per scontato uno step evolutivo anche dal punto di vista hardware.

Ad oggi non si esclude che Samsung possa migliorare la fotocamera del Samsung Galaxy S23 Ultra e degli altri modelli che faranno parte di questa serie nel corso del 2023 in altri modi. Magari puntando su ottiche migliori e relativi avanzamenti, ma la risoluzione e lo zoom ottico massimo rimarranno rispettivamente a 10 megapixel e 10x.

Staremo a vedere se ci saranno colpi di scena, in vista della presentazione dei Samsung Galaxy S23 Ultra. Poiché l’intera serie Galaxy S22 aveva questo sensore, si potrebbe presumere che questo sarà il prodotto caricato sull’intera serie 2023. Che ne pensate?

