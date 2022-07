Domenica scorsa la SSC Napoli ha reso pubblico e ufficiale un video per ringraziare Dries Mertens per i suoi splendidi anni e traguardi raggiunti con il club partenopeo. Un addio che ha lasciato tutti di stucco e con un immenso dispiacere, soprattutto per la modalità scelta per salutare un grande campione, uomo e calciatore, come ‘Ciro’. Il rinnovo di contratto è saltato per le elevate (ma non troppo) pretese da parte del belga, ritenute piuttosto eccessive da parte della società azzurra. Il presidente Aurelio De Laurentiis gli avrebbe offerto 2,4 milioni per un solo anno, considerati soprattutto i 35 anni di Dries, ma l’offerta pare non aver soddisfatto l’attaccante, che invece chiedeva 4 milioni netti.

Attualmente Mertens non ha una squadra, ma svolge allenamenti da solo per tenersi in forma e farsi trovare pronto una volta raggiunto un accordo che lo soddisfi. Nelle ultime ore il ‘folletto’ belga avrebbe perfino ricevuto un’offerta dal presidente della Salernitana Iervolino pari a 3 milioni più bonus per un anno con ulteriore opzione per il secondo, ma a quanto pare l’attaccante avrebbe rifiutato perché interessato ad altre destinazioni ( probabilmente anche per una questione di “rispetto” nei confronti del popolo azzurro che lo ha amato e sostenuto sin dal suo arrivo).

Secondo il quotidiano ‘Tuttosport’, nelle ultime ore si vocifera di un nuovo colpo di scena che farebbe saltare di gioia i napoletani: infatti, Mertens potrebbe firmare un rinnovo last minute con il Napoli pochi giorni prima che inizi la nuova stagione di Serie A. La clamorosa notizia è stata resa nota dal famoso giornalista Raffaele Auriemma, secondo cui, qualora il belga non dovesse ricevere offerte da parte di club stranieri, a quel punto potrebbe tornare nel club partenopeo e firmare il rinnovo alle condizioni di ADL. Resteremo aggiornati per ulteriori novità.

