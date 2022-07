Parte la prevendita dei biglietti per i concerti di Ultimo allo Stadio Olimpico di Roma e in tanti ci chiedete una mappa per capire il posizionamento dei settori all’interno dello stadio. Dove verrà posizionato il palco e dove si trovano i settori per i quali i biglietti sono già in prevendita?

La mappa qui sotto vi aiuterà a scegliere il posto migliore, in base alle vostre preferenze. Potrete così comprendere la postazione del palco e realizzare la rispettiva distanza dall’artista dei diversi settori in vendita. Per una visione completa e ottimale dagli spalti, ossia dagli anelli numerati con posto a sedere, consigliamo l’acquisto dei biglietti nel settore della Tribuna Monte Mario, frontale.

Di seguito la mappa dello Stadio Olimpico di Roma per i concerti. La tribuna non vendibile perché alle spalle del palco è la Tribuna Tevere. Di fronte si trova invece la Tribuna Monte Mario che consente una visione completa dello spettacolo.

Dalla tribuna Tevere, in senso orario abbiamo: Distinti sud est (fucsia), Curva sud (verde chiaro), Distinti sud over (marrone), tribuna Monte Mario (celeste), Distinti Nord Ovest (rosso), Curva nord (verde scuro), Distinti nord est (azzurro).

Per quanto riguarda il settore prato, ossia quello non numerato che si trova di fronte il palco, le possibilità tra le quali scegliere sono due. Il prato gold: il settore più vicino al palco. Il prato tradizionale: quello immediatamente successivo al Prato Gold. Con un biglietto per il prato non sarà possibile accedere alla zona del prato gold, transennata.

Nella scelta del settore, indicativo è anche il prezzo d’acquisto. Maggiore è il prezzo dei biglietti sugli anelli, migliore sarà la visibilità.

I prezzi dei biglietti per Ultimo all’Olimpico

I prezzi dei biglietti per Ultimo a San Siro