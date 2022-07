Esce venerdì 29 luglio Lo Que Mas Nos Duele di LDA. Si tratta della versione bachata di Quello Che Fa Male, uno dei brani che hanno contribuito al successo di LDA, certificato disco di platino.

Dopo aver collezionato milioni di streaming, Luca D’Alessio – questo il nome reale di LDA, figlio del cantautore campano Gigi – annuncia oggi l’uscita del brano Lo Que Mas Nos Duele, fuori ovunque da venerdì 29 luglio e disponibile in pre-save e pre-add da mercoledì 26.

L’idea del rifacimento in spagnolo nasce dalla scoperta di una cover del brano stesso, realizzata da un fan e pubblicata su YouTube. Così LDA ha deciso di rilasciare la versione bachata del suo successo, in lingua spagnola. Il risultato è Lo Que Mas Nos Duele, prodotto da Dabruk, che ha lavorato a numerosi remix in lingua spagnola, una versione che trasmette ed esalta la lotta romantica della canzone originale.

Non è l’unica novità sul fronte LDA. Luca D’Alessio ha infatti già annunciato le prime date del suo tour, tre speciali appuntamenti in programma a dicembre 2022. Questi gli eventi per i quali i biglietti sono disponibili in prevendita su TicketOne e nei punti vendita autorizzati dislocati in tutto il territorio nazionale.

Le date di LDA:

4 DICEMBRE 2022 – ATLANTICO LIVE – ROMA

5 DICEMBRE 2022 – CASA DELLA MUSICA – NAPOLI

7 DICEMBRE 2022 – MAGAZZINI GENERALI – MILANO

Nel corso degli appuntamenti dal vivo, LDA presenterà i brani del suo EP d’esordio omonimo, un lavoro di sette canzoni che vede la collaborazione di alcuni importanti producer, come ZEF, Michele Canova e D. Whale.