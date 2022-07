Con la prossima uscita degli iPhone 14 prevista per il mese di settembre, si comincia a parlare pure delle prestazioni dei melafonini di punta di questo 2022. Le informazioni al riguardo non mancano e la fonte GSMArena le ha raccolte tutte in un report aggiornato e molto interessante. Naturalmente siamo nell’ambito dell’ufficiosità ma quanto riportato è del tutto verosimile.

Maggiori prestazioni

Gli iPhone 14 e 14 Max dovrebbero restare fermi al chip A15 degli attuali modelli Pro di iPhone 13 e ottenere la versione GPU a 5 core, in accompagnamento a 6 GB di RAM. Al contrario, gli esemplari top di gamma assoluti ossia gli iPhone 14 Pro potranno beneficiare del chip A16 di cui già conosciamo i punteggi Geekbench: 2.000 single-core e 5.700 multi-core.

I nuovi chip A16 esclusivi per gli iPhone 14 Pro saranno fabbricati sul nuovo nodo N4P di TSMC: questo è senz’altro un passo in avanti rispetto al nodo N5P utilizzato per l’A15. Ancora, sempre i chip A16 dovrebbero essere più grandi con i loro 18-20 miliardi di transistor, rispetto a 15 miliardi dei chip A15. Più in generale, ci si attende da tutta la CPU un miglioramento del 15% delle prestazioni rispetto alla configurazione dei predecessori iPhone 13 Pro.

Qualche dettaglio in più sul contributo aggiuntivo di una RAM più veloce per gli iPhone 14 Pro e 14 Pro Max. Per quanto il valore di riferimento sarà sempre quello di 6 GB, verrà utilizzato il nuovo tipo LPDDR5, in grado di garantire il 50% di banda in più rispetto a LPDDR4X e maggiore efficienza nella fase di riavvio. In ultimo, qualche riflessione riguarda anche la GPU: è probabile che Apple resti ben salda sui 5 core per evitare di rendere il chip troppo grande o magari salire solo fino a 6 core. In ogni caso, l’aumento delle prestazioni della componente dovrebbe essere pari al 25-30%.