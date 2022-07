La caduta di Tananai a Battiti Live a Gallipoli arriva su Italia 1 stasera. La puntata di Cornetto Battiti Live è stata preventivamente registrata ma la performance in questione non è stata ripetuta. Tutto lascia quindi ipotizzare che anche il pubblico di Italia1 potrà vedere la caduta di Tananai sul palco, che ironizza su Instagram sperando che non sia tra le scene tagliate dalla regia.

Ma andiamo con ordine. Due piccoli fuoriprogramma si sono verificati sul palco di Battiti Live nel corso della tappa di Gallipoli, entrambi nel corso dell’esibizione di Fedez, Tananai e Mara Sattei sulle note del loro singolo estivo, La Dolce Vita.

Il pubblico in visibilio ha evidentemente distratto i tre, o meglio ne ha distratti due su tre. Stiamo parlando di Fedez e di Tananai.

Tananai è caduto sul palco ritrovandosi con il sedere a terra ma rialzandosi subito con l’aiuto del fidato Fedez. Così, ha continuato a cantare portando a termine l’esibizione non senza dolori. Nei giorni successivi infatti ha mostrato sui social le conseguenze della caduta: caviglia fasciata e riposo obbligatorio.

Ma Tananai non è l’unico ad aver subito un piccolo incidente sul palco. Il secondo è proprio Fedez che ha raccontato tutto personalmente ai fan via social.

“È un miracolo che sia riuscito a performare”, ha detto Fedez dopo l’esibizione a Battiti Live a Gallipoli, e ha motivato le sue affermazioni. Quando è salito sulle spalle di Tananai, preso dall’euforia del momento, non ha considerato bene gli spazi a sua disposizione e si è fatto male.

“Perché quando sono salito sulle spalle di Tananai, mi sono frantumato la palla sinistra”, le parole del rapper. “Un applauso alla mia palla sinistra!”, ha aggiunto con ironia.

Mentre il dolore di Fedez non era percepibile dal pubblico, la caduta di Tananai potrebbe essere ben visibile su Italia1.